Из-за непогоды в Краснодаре введен режим повышенной готовности

Как говорится в постановлении, которое в пятницу подписал мэр столицы Кубани Андрей Алексеенко, документ будет действовать с 21 по 24 января. Причина введения режима повышенной готовности - резкое ухудшение погоды: по прогнозу синоптиков, в Краснодаре ожидаются мощные ливни, снегопад, град и сильный ветер.

- Все городские и коммунальные службы, аварийные бригады ресурсоснабжающих предприятий в круглосуточном режиме должны быть готовы к любой нештатной ситуации, чтобы при необходимости максимально быстро с ней справиться. За неисполнение или плохую работу с каждого будем спрашивать персонально, - заявил глава города, которого цитирует пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам мэра, к работе в таких условиях готовы 74 единицы снегоуборочной и водооткачивающей спецтехники. Также в случае ухудшения ситуации для откачки воды с проезжей части планируется задействовать 24 машины. В предстоящую ночь на дорогах чистить и обрабатывать от гололеда будут 32 комбинированные дорожные машины. А рано утром в субботу, отметили в пресс-службе, к ним добавятся еще десять автомобилей (их предоставит министерство транспорта и дорожного хозяйства края).

- Для обработки противогололедными материалами улиц и внутриквартальных территорий по городу установлены более 2,3 тысяч специальных ящиков, - уточнили в мэрии. - Заготовлено 1,7 тысяч тонн противогололедного материала. К обработке готовы приступить около 630 сотрудников мусороуборочной компании и 34 единицы спецтехники.

Ситуацию на дорогах столицы края в круглосуточном режиме отслеживают сотрудники Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС города.

По данным регионального ГУ МЧС, в эти же дни в соответствии с экстренными предупреждениями и оперативным прогнозом еще в нескольких муниципалитетах Кубани (Геленджик и Новороссийск, а также Абинский, Северский, Туапсинский, Славянский и Крымский районы) существует вероятность возникновения происшествий. Их источником могут стать сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных местах до 29 м/с.

Для мониторинга обстановки на территории края организована работа 88 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов и муниципальных образований. В боевом расчете состоят 23 пожарные насосные станции и 22 рукавных автомобиля.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе ведомства, "в готовности к действиям по предназначению" находится авиационная группировка Главного управления. В ее составе имеется три вертолета и пять беспилотных летательных аппаратов.

Кстати

В случае ЧС звонить с мобильных телефонов по номерам "010" или "112".