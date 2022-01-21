На Кубани два детских сада ушли на карантин из-за COVID-19

Сразу два детских сада в Краснодарском крае временно закрыли из-за большого числа заболевших COVID-19. На карантин ушли сады №117 в Сочи и №32 в Выселковском районе. Как сообщили в оперативном штабе Кубани, помимо этого карантин введен в отдельных группах еще 23 детских садов.

- Закрыты 61 группа в 23 детских садах Краснодара, Сочи, Гулькевичского, Калининского, Каневского, Крымского и Щербиновского районов. Также закрыты 129 классов в 74 школах, - говорится в сообщении.

Полностью закрытых на карантин школ, техникумов или колледжей на территории региона сейчас нет. По данным на 20 января, на Кубани в течение суток выявили 757 новых случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2257. В стационарах находятся 3977 человек, в том числе 2332 - с подтвержденным COVID-19. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких 103 пациента, еще девять - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.