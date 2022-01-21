В Крыму один человек погиб и пять травмированы в ДТП с микроавтобусом

В Джанкойском районе Крыма, между селами Майское и Полевое, произошло ДТП, в котором микроавтобус Меrcedes-Benz съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате один человек погиб и пять травмированы. Прокуратура РК начала проверку по факту автокатастрофы.

- На автодороге Джанкой-Феодосия микроавтобус выехал на полосу встречного движения, после чего автомобиль съехал на обочину, где допустил столкновение с деревом, - рассказали подробности в прокуратуре. - В автомобиле находилось водитель и пять пассажиров. От полученных травм один пассажир скончался на месте, еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Действия правоохранителей на месте координирует Джанкойский межрайонный прокурор Юрий Марасов. Надзорное ведомство проверит соблюдение водителем требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержание дорог в зимнее время.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Еще в одном сегодняшнем ДТП на 166-м трассе "Таврида" в Белогорском районе Lada Priora столкнулась с грузовой "ГАЗелью". Спасателям пришлось деблокировать из легковушки беременную женщину.