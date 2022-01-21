В Ростове произошла крупная авария на теплосети

Вечером в пятницу в Советском районе Ростова-на-Дону произошла крупная коммунальная авария: мощный порыв на подающем трубопроводе транзитной тепловой сети.

Улицу 2-я Краснодарская, в районе домов 141-145, залило кипятком и заволокло паром так, что не было видно автомобили. Образовался затор, пробки возникли и на соседних улицах, люди в это время возвращались с работы.

Ближайшие к месту происшествия многоквартирные дома были отключены от отопления, в остальном районе у части потребителей также снижены параметры теплоснабжения. По данным прокуратуры, уровень теплоснабжения снижен в 200 многоквартирных домах.

"В настоящее время аварийные бригады ООО "Ростовские тепловые сети" приступили к отключению аварийного участка и переключению потребителей на теплоснабжение по временной схеме", - сообщила администрация города.

К ликвидации аварии привлечены 2 аварийные бригады, семь единиц автоспецтехники. Как сообщили в администрации, работы планируется завершить к восьми часам утра субботы.

Прокуратурой Ростовской области взят на контроль ход работ по восстановлению теплоснабжения жителям Советского района. На место коммунальной аварии выехал прокурор района Александр Ищенко.