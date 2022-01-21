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21.01.2022 09:42
Рубрика: Происшествия

В школах Симферополя отменили занятия из-за сообщений о минировании

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Пятница в симферопольских средних школах началась с поступления на электронную почту как минимум 20 учебных заведений сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах. В связи с этим врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов принял решение на день отменить занятия во всех школах крымской столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В Севастополе проверят все школы из-за сообщения о минировании

Известно, что сообщения о минировании поступили на электронную почту симферопольских школ №№ 3, 5, 39, 30, 42, 24, 29, 43, 20, 15, 38, 41, 7, 18, 25,17 и других.

- Мы открыли электронную почту, на которую пришло сообщение, что школа заминирована, - рассказала директор школы №24 Людмила Апостолова. - Действовали по инструкции - позвонили всем службам, МЧС, МВД и рукодвоству управления образования города. 800 человек были эвакуированы, и сейчас школу обследуют.

Все письма, пришедшие на почту учебных заведений - одинакового содержания, и содержат угрозы в адрес учеников и педагогических коллективов. Такое же письмо пришло и в одно из структурных подразделений администрации Симферополя - но содержит информацию о минировании уже всех школ города.

В минувший вторник аналогичная ситуация была в школах Севастополя, но там сообщения о минировании предсказуемо не подтвердились.

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