В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за снегопада

В горах Сочи ожидаются сильные снегопады, сообщает пресс-служба мэрии.

"В соответствии со штормовым предупреждением течение суток 22, 23 и 24 января 2022 года в горной зоне курорта ожидается очень сильный снег, - говорится в сообщении. - Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы".

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от выходов в горы, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

В случае ЧС звонить с мобильных телефонов по номерам "010" или "112".