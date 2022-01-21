Жителя Севастополя осудили за экстремистские комментарии в соцсетях

Жителю Севастополя вынесли приговор за призывы к экстремизму в интернете и незаконное хранение оружия.

Подсудимый написал в социальной сети множество комментариев, где призывал к экстремистской деятельности против российских госслужащих и представителей отдельных национальностей. Когда правоохранители провели обыск у него дома, то обнаружили винтовку Мосина, более 800 патронов разного калибра и около 100 граммов патронного пороха, рассказали в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Гагаринский районный суд признал севастопольца виновным в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 280, частью 1 статьи 222 и частью 1 статьи 222.1 УК РФ. 37-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно. Также осужденному назначен трехлетний испытательный срок, а в течение двух лет он не сможет заниматься администрированием интернет-сайтов.