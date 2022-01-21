На Урале новорожденному удалили редкую опухоль в печени

Новости

Лавров: НАТО рассматривает Украину как зону влияния 16:10
Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку" 16:00
В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления 15:54
Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после доиндексации 15:37
Лавров: Украина требует внимания, но проблема европейской безопасности шире 15:37
Лавров и Блинкен во время встречи обсудили Украину 15:33
В Москве осталось рекордно мало элитных новостроек 15:31
Обнаружен крупнейший в мире коралловый риф 15:26
Песков: Путин не болел коронавирусом 15:19
Лавров рассказал о впечатлениях от встречи с Блинкеном в Женеве 15:14
В Совфеде перенесли Рождественские парламентские встречи 15:10
Владимир Урин останется во главе Большого театра еще на пять лет 15:10
Путин обсудил борьбу с пожарами и паводками на Совбезе РФ 15:06
Собянин: Национальный космический центр будет передан Роскосмосу в 2023 году 14:59
Минздрав рассказал, как снизить риск заболеть "омикрон"-штаммом 14:51
Появилось фото F-35, побывавшего на морском дне 14:49
Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве продлились полтора часа 14:48
В Москве выявлен новый максимум заболевших коронавирусом - 15987 человек 14:41
Кабмин направит 17,3 млрд на зарплаты почти 25 тысяч новых медработников 14:34
Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от COVID-19 14:27
Рябков: Россия не боится США 14:22
ЦБ продлил поддержку льготного кредитования малого и среднего бизнеса 14:22
Производство реактивных систем залпового огня модернизируют 14:14
"Витебская снежинка" закружит в ритмах танцев более 550 международных пар 14:01
Сергей Лавров заявил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 15:33
Рубрика: Общество

На Урале новорожденному удалили редкую опухоль в печени

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области
Фото: Пресс-служба Минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге прооперировали новорожденного ребенка с большим образованием в печени.

Фото: Антон Вергун / РИА Новости
На Урале спасли пациента со стопроцентным поражением легких

Неестественно большой живот малыша врачи роддома заметили во время осмотра после появления на свет и решили перенаправить его в Областную детскую клиническую больницу для постановки диагноза, сообщает пресс-служба свердловского минздрава.

Ребенку сделали КТ и МРТ, которые показали большое образование в области печени. Гепатобластома случается только в трех процентах случаев злокачественных детских патологий. Кроме того, хирургические операции для новорожденных считаются очень рискованными из-за возможной кровопотери: крови в организме всего стакан, а структура ткани печени микроскопическая.

Специалисты больницы проконсультировались с коллегами из Москвы и решили все же провести вмешательство. Все прошло успешно. Удаленную опухоль отправили на биопсию, а ребенка продолжают лечить в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
Рябков: Россия не боится США
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Nord Stream 2: Делается все, чтобы "СП-2" соответствовал правилам ЕС
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе