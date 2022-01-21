На Урале новорожденному удалили редкую опухоль в печени

В Екатеринбурге прооперировали новорожденного ребенка с большим образованием в печени.

Неестественно большой живот малыша врачи роддома заметили во время осмотра после появления на свет и решили перенаправить его в Областную детскую клиническую больницу для постановки диагноза, сообщает пресс-служба свердловского минздрава.

Ребенку сделали КТ и МРТ, которые показали большое образование в области печени. Гепатобластома случается только в трех процентах случаев злокачественных детских патологий. Кроме того, хирургические операции для новорожденных считаются очень рискованными из-за возможной кровопотери: крови в организме всего стакан, а структура ткани печени микроскопическая.

Специалисты больницы проконсультировались с коллегами из Москвы и решили все же провести вмешательство. Все прошло успешно. Удаленную опухоль отправили на биопсию, а ребенка продолжают лечить в Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ.