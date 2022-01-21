На Урале спасли пациента со стопроцентным поражением легких

В Екатеринбурге врачам удалось спасти мужчину, который более сорока дней находился в палате интенсивной терапии со стопроцентным поражением легких из-за коронавирусной инфекции.

В горбольницу №14 на Уралмаше пациент попал еще в октябре, сообщается на сайте правительства Свердловской области. Его мучили затрудненное дыхание и другие симптомы COVID-19. Болезнь быстро развивалась, несмотря на терапию, и состояние мужчины стремительно ухудшалось. Тогда больного перевели в реанимацию, он пролежал в палате интенсивной терапии больше месяца на высокопоточной кислородной поддержке.

Как говорит мужчина, прививку от коронавируса он поставить не успел, потому что думал, что если и заразится, то переболеет в легкой форме - молодой же еще. Говорит, что теперь жалеет об этом решении.

По словам врача-реабилитолога больницы Олега Волкова, у пациентов, которые длительно находятся в реанимации, развивается дефицит веса, тяжелая астения (повышенная утомляемость с крайней неустойчивостью настроения), снижается мышечная масса, часто возникает депрессия. Поэтому заболевшим всегда нужна забота и поддержка близких.

Впрочем, для екатеринбуржца уже все позади. Он наконец справился с болезнью и отправился домой - к жене и детям.