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20.01.2022 19:40
Рубрика: Происшествия

На Урале возродили пирамиду МММ

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
Центральный Банк России внес в список нелегальных финансовых организаций компанию, развесившую по всему Уралу билборды с рекламой финансовой пирамиды МММ. "Компания, которая действует под названием "Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея Мавроди", внесена в список нелегальных финансовых организаций. Этот интернет-проект имеет признаки финансовой пирамиды, и информация о ней направлена в правоохранительные органы", - сообщила представитель Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Рекламные щиты, обещающие "самые приятные МММесячные" и утверждающие, что "Мавроди жив", появились в Свердловской области и Республике Коми. "Возрожденная МММ" предлагает вложиться в новую валюту "мавро". Организаторы обещают доходность в 400 процентов годовых. Основателем пирамиды является некий блогер. На своей странице он подробно рассказывает о придуманной им системе и утверждает, что "Возрожденная МММ" - это не пирамида, а всего лишь касса взаимопомощи: "Люди безвозмездно помогают друг другу!" У "Возрожденной МММ" есть свой телеграм-канал, где участники общаются между собой. Историк и сектовед Александр Чаусов считает, что финансовые пирамиды обладают всеми признаками коммерческой секты: "Если вы напишете что-нибудь о коммерческой компании или общественной организации, это обсудят где-нибудь в профильном сообществе, а к вам в комментарии если кто и придет, так только пиарщик. В случае с МММ придут сразу же и будут не просто объяснять вам, в чем правда, но еще и призывать "попробовать" - мол, убедитесь сами, что это не обман".

Выжутович: Сегодняшнее хождение рубля отрадно уже само по себе

Привлекать создателей финансовых пирамид к уголовной ответственности трудно, а подчас и невозможно. Формальных признаков мошенничества пирамида как будто бы не содержит. Все ее участники делятся на десятки, сотни, тысячи. Каждый десятник руководит этой десяткой и дает указания людям проплачивать друг другу выигрыши. Если в десятке не хватает денег, он обращается к сотнику, сотник обращается к другим десяткам. "Система абсолютно неуязвима, непотопляема, неуничтожима, даже если со мной что-то сделают власти, - говорил, затевая очередную аферу, Сергей Мавроди. - Здесь мне что-то вменить невозможно. Люди сами между собой производят все выплаты, я тут вообще не имею ни прибыли, ничего. Платят все добровольно. У человека даже деньги не трогают. Его просят проплатить. Хочет - проплачивает, не хочет - его просто выгоняют из системы без права участвовать снова. Все честно рассказано. Хотите - участвуйте, не хотите - не надо".

Привлекать создателей финансовых пирамид к уголовной ответственности трудно, а подчас и невозможно

Все, действительно, добровольно. А если что, аферисты прикроются Гражданским кодексом: та его часть, где речь о кредитах и займах, по мнению экспертов, написана так невнятно, что любые последователи Мавроди могут сделать вид, что ведут законную деятельность. Если нити управления пирамидой не будут сходиться к ее строителю, то по закону вменить ему нечего. Провести полицейскую проверку? Для этого нужны заявления пострадавших. Привлечь строителя пирамиды за нарушение закона о рекламе? Это единственное, что можно сделать. Именно так в свое время поступили власти Красноярска, Череповца, Екатеринбурга и других городов, где по представлению региональных отделений ФАС за рекламу финансовой пирамиды на местных рекламщиков были наложены штрафы.

В середине 90-х официально пострадавшими от деятельности МММ были признаны 10 тысяч 366 человек, по неофициальным же данным их насчитывалось почти 15 миллионов.

Социальный адресат "пирамидальных" проектов - он сегодня все тот же, что в начале 90-х составлял клиентуру МММ: бедные слои населения. Так называемые "простые люди" (телезрители узнавали их в персонажах рекламных роликов, где Леня Голубков постепенно обрастал родственниками и друзьями). А вот кому бесполезно было бы навязывать акции МММ с их якобы запредельной доходностью, так это средний класс, имеющий реальные представления и о финансовых бумагах, и о процентах по ним, и вообще о том, как функционирует рыночная экономика, что в ней может случаться, а чего никогда не бывает. Увы, многих граждан крах финансовых пирамид (в том числе и самой МММ в 1997 году) ничему не научил. Часть населения по-прежнему восприимчива к сказочным посулам и уверениям, будто можно разбогатеть, не прилагая труда. Доля людей, чей уровень жизни исключает готовность откликаться на зов финансовых аферистов, чрезвычайно мала. Меньше общеевропейского стандарта величиной в две трети населения. В те самые две трети, у которых обещание 400-процентной доходности по ценным бумагам вызывает только одно желание - немедленно обратиться в полицию.

Часть населения по-прежнему восприимчива к сказочным посулам и уверениям, что можно разбогатеть, не прилагая труда

Золотые горы за полцены обещают мошенники любой страны. Но слово "халява" не поддается переводу на иностранные языки. И столь массовой веры в чудо дармовщины тоже нет нигде в мире.

Валентину Соловьеву, владелицу фирмы "Властилина", помните? Даже когда ее арестовали, во "Властилину" стояли две очереди: одна - чтобы получить деньги, а другая - чтобы вложить.

В чем финансовые пирамиды имеют завидное сходство с египетскими, так это в том, что время над ними не властно. Нет, отдельные сооружения периодически рушатся, тому немало примеров, но идея, скрепляющая эту конструкцию, бессмертна.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Госфонды и контрольные органы Центральный банк Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад УрФО Свердловская область СЗФО Республика Коми Колонка Валерия Выжутовича Финансовые пирамиды

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