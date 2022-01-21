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21.01.2022 12:43
Рубрика: Происшествия

УФАС: В Екатеринбурге втрое завышали цены на рытье могил

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)

Мэрия Екатеринбурга исполнила предписание свердловского управления ФАС и внесла поправки в административный регламент по предоставлению участка для захоронения, принятый в 2018 году.

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Изначально этот документ гласил, что бесплатно землю граждане могут получить только после того, как администрация кладбища примет решение, что выкопанная могила соответствует СанПиН. На деле это вылилось в том, что людям рекомендовали заключать договор с конкретным предпринимателем, иначе просто получишь отказ. Антимонопольщики усмотрели в этом нарушение п. 9 ч. 1 ст. 15 ФЗ о защите конкуренции. Поводом для разбирательств, к слову, стали видео из интернета и эфир телепрограммы, снятый местными журналистами. В кадре убитым горем родственникам усопших по сути навязывали платные услуги.

- Собранные доказательства указывают на значительное завышение цен ИП, ведь он фактически монополизировал рытье могил на определенном кладбище. К примеру, у него это стоило 25-35 тысяч рублей, у другого хозяйствующего субъекта - 10-19 тысяч, а у муниципальной организации - 9 тысяч, - комментируют в пресс-службе УФАС.

Исполняя предписание, мэрия исключила из регламента все процедуры и действия по подготовке места захоронения, от которых бы зависело предоставление земельного участка. Теперь заказчики могут свободно выбирать подрядчика для такой работы и даже копать сами.

Заметим, что чиновники не сразу согласились выполнить требования антимонопольщиков: несколько лет ушло на судебный спор в арбитражных судах. И первая инстанция, и апелляция встали на сторону надзорного органа, особо подчеркнув, что без "землеройного" этапа муниципальную услугу получить нельзя, а бесплатное выделение участка сопровождается платой определенному хозяйствующему субъекту в конкретном месте.

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