В Челябинской области ученик взорвал пиротехнику на территории школы

В поселке Полетаево Сосновского района подросток принес в школу опасный взрывчатый предмет. Никто не пострадал, в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе главка МВД по Челябинской области, информация была получена от администрации районной школы. Там сообщили, что один из учеников использовал пиротехнику на территории учебного учреждения.

"На место выехали сотрудники полиции. Они установили, что подросток кинул пиротехническое изделие в сугроб", - пояснили в ведомстве.

С мальчиком и членами его семьи провели профилактическую беседу.

В полиции отметили, что характеристики у несовершеннолетнего хорошие, в неприятности он не попадал и на учете не состоит. Однако его родителей могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее воспитание отпрыска.