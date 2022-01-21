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21.01.2022 03:16
Рубрика: Общество

В Тюмени заработали производственные мастерские для особой молодежи

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В Тюменской области появилось производственно-интеграционное пространство для двух десятков молодых людей от 18 до 25 лет с ментальными нарушениями.
Фото: Ирина Никитина/РГ Фото: Ирина Никитина/РГ
Фото: Ирина Никитина/РГ

Грант на мастерские по гидропонике и кулинарии выиграла местная благотворительная организация "Открой мне мир", которая не один год помогает семьям с детьми, страдающими расстройством аутистического спектра. В некоторых городах России подобные локации уже зарекомендовали себя: они работают на доказательной визуальной стратегии, признанной во всем мире. Тюменцы тоже о таком мечтали, и двигались к проекту год за годом. В феврале за опытом в Западную Сибирь приедут южноуральцы.

Фото: iStock
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Еще в прошлом году ребята встречались в тренировочной квартире: учились составлять списки продуктов, совершать покупки в магазине, готовить по визуальным карточкам нехитрые обеды и убирать после стряпни кухню. Нынче же шагнули дальше - будут выращивать микрозелень для городских кафе и лепить пельмени. Юноши и девушки с радостью откликнутся на предложения собирать коробки для предпринимателей - тоже занятие, и полезное. Когда схема отстроится, можно будет добавить новые направления.

- Особая молодежь оканчивает колледж, а дальше что? Кто-то днями сидит в интернете, кто-то пропадает за видеоиграми, но многие просто ходят из комнаты в комнату… Ежедневное нахождение в четырех стенах, даже домашних, - ужасное затворничество, - говорит директор Маргарита Суворова. - Если пенсионер ничем не интересуется, он быстро деградирует. Тут та же история. Чтобы оставаться в уме и памяти, люди с ментальными расстройствами должны чем-то заниматься. Вот мы и пытаемся придать их жизни смысл извне.

Нормативно это называется социальной дневной занятостью. Да, пока без трудоустройства. Правда, руководство регионального департамента труда обещало помочь - есть возможность оформлять ребят хотя бы на два месяца. К концу года Руслан, самый бойкий из команды, готов перейти на работу курьера - он и сейчас выполняет несложные задания, доставляя корреспонденцию из мастерских в офис "Мира", а это, между прочим, очень оживленный маршрут.

С выбором микрозелени в общем-то понятно - она полезна и красива, а уж как модно добавлять ее в супы-салаты! Кулинария тоже оправдана - нужно научить ребят элементарно обслуживать себя.

Фото: Photoxpress
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- В каждом направлении по пять рабочих мест. Есть два мастера и несколько тьюторов, сопровождающих учеников. Горох, редис, брокколи, горчицу, кресс-салат и капусту под руководством технолога, имеющего необходимые сертификаты, вырастим для местных кафе и ресторанов - договоренности есть. Мы не претендуем на роль основных поставщиков, поскольку еще раскачиваемся, а дальше будет видно, - объясняет замдиректора Валерия Матвиенко. - Горячими обедами обеспечим хотя бы свой офис, потом выйдем на большой периметр.

Кстати, каждой встрече предшествует серьезная подготовительная работа, когда наставники буквально до минуты прописывают следующий день, обязательно распечатывая подробные визуальные карточки для каждого особого.

- Они познают мир глазами, поэтому хоть пятьсот раз повтори, что нужно сделать, - бесполезно. Полезны картинки, визуальное сопровождение процесса, - подтверждает мастер Наталья Гордеюк, помогая Леве сложить салфетку в виде розы на занятии по сервировке стола.

Лева рад. У него был отличный день - сырный суп, горячие бутерброды, настольные игры, рисование. В миллион раз лучше, чем дома сидеть.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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