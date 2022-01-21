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21.01.2022 08:35
Рубрика: Общество

В Тюменской области отменили справку 2-НДФЛ для детской путевки в лагерь

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

Накануне старта новой оздоровительной кампании в Тюменской области в программу софинансирования внесли изменение. Теперь при покупке путевок в детские лагеря родители не обязаны отчитываться о доходах. Раньше, претендуя на "билет в лето" с доплатой 30 процентов в межсезонье или 50 процентов в каникулы, мамы и папы должны были сдавать справку 2-НДФЛ.

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- Чтобы поддержать семьи, мы решили исключить из правил некоторые юридические моменты, так сказать, унифицировать подходы, - рассказала "РГ" президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова. - Если люди оплачивают половину стоимости путевки, то им совершенно нет смысла собирать и утверждать кучу бумаг.

Несмотря на пандемию, в Западной Сибири сохранили все льготные программы по отдыху и оздоровлению ребятни за счет бюджетных средств. Кроме путевок по софинансированию останутся предложения по реабилитации (отдельно для детей, а также для родителей с детьми) в оздоровительных организациях региона и Черноморского района Крыма (в прошлом году, например, на полуостров по программе "Мать и дитя" выехали почти 1,5 тысячи тюменцев). Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (это сироты, инвалиды, из малоимущих семей), как и прежде, могут рассчитывать на бесплатную поездку в лагерь. Бесплатно отдохнут дети, родители которых работают в "красной зоне", вахтовым методом или лишились работы из-за пандемии.

Кстати, охватить путевками в 660 оздоровительных организаций предполагается 250 тысяч школьников Тюменской области. В региональном бюджете для этого зарезервировали около миллиарда рублей.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Отдых детей в летних лагерях

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