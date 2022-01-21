Видео: Уральский историк рассказал о судьбе золота Колчака

Член Екатеринбургского военно-исторического клуба, историк Александр Кручинин на презентации книги "Дневник Чехословацкого легионера Франтишека Новака" ответил на вопрос о чешских легионерах и золотом запасе России, так называемом "золоте Колчака".

Слухов и мифов вокруг этой темы сложилось много. По одной из популярных версий, руководство Чехословацкого корпуса вернула часть золота в обмен на гарантии эвакуации из России, но значительную часть чехи якобы увезли с собой.

- Как раз вот этот Франтишек Новак, будучи подпоручиком десятого Яна Сладкого Козины полка, в Иркутске участвовал в охране золотого эшелона. И рассказывает, как он этот эшелон передавал под охрану Иркутского совета. Очень живописно рассказывает, - говорит историк, показывая на книжку в руках переводчика и редактора Константина Брылякова.

По словам эксперта, чехи имели дело с этим золотом в двух случаях. Первый раз - когда транспортировали золотой запас из района Уфы в Челябинск и Омск (тогда они несли только внешнюю охрану).

- А второй раз они оказались причастны к охране золотого эшелона уже в январе 1920 года в Нижнеудинске, когда чехам было поручено взять под стражу адмирала Колчака.

Колчака, как известно, в итоге расстреляли. А чехословацкие легионеры заключили с большевиками 7 февраля 1920 года Куйтунское (от названия станции Куйтун) соглашение. По нему новые российские власти должны были обеспечить чехов углем и не препятствовать их отъезду. И когда все легионеры уедут за Байкал, золотой эшелон будет передан большевикам.

- Есть документы об этой передаче - акты, протоколы. Они были написаны в двух экземплярах, на русском и чешском языках. Я видел эти документы в копии, и могу подтвердить, что чехи золота не брали, - заверил Кручинин.