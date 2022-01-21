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21.01.2022 14:25
Рубрика: Экономика

РГО наградило лучших гидов

Текст: Игорь Елков
21 января в московской штаб-квартире Русского географического общества прошла церемония награждения Всероссийского конкурса "Лучший гид России".

Из-за ситуации с пандемией члены жюри, журналисты, гости и большая часть победителей конкурса участвовали в режиме онлайн-трансляции. Но как задорно заметила ведущая церемонии Елизавета Ледовская: "Ни один вирус не может помешать нам почувствовать тепло и радость встречи!" Впрочем, дистанционный режим обусловлен не только вирусами - члены жюри не сидят на месте, профессия такая. Например, в награждении участвовал Михаил Ронкайнен, он профессиональный тревел-журналист и телеведущий. На связь Михаил вышел… из джунглей Амазонки. В Москве был полдень, а у него - четыре часа ночи.

Фото: Филипп Харченко
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Имена победителей РГО обнародовало еще в конце декабря. Сейчас лучшие из лучших получали поздравления, делились планами и виртуально знакомились. Всего в конкурсе (заявки на "Лучший гид России" принимались с мая по сентябрь прошлого года) приняло участие более 800 человек. Больше всего роликов с видеоэкскурсиями прислали из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Самарской областей и Краснодарского края. Как отмечает пресс-служба РГО, примерно 80% участников - профессиональные гиды и экскурсоводы. Также среди конкурсантов лидировали музейные работники, учителя, студенты и блогеры. Средний возраст конкурсантов - 35 лет.

Но есть нюансы. Казалось бы, если 8 из 10 участников - профи, то первые места в номинациях разделили именно они. Не совсем так. В номинации "Город" первое место жюри присудило Денису Зоткину за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте. Но Денис по образованию вовсе не гид, а математик.

Работы оценивались в пяти номинациях. Кроме "Города" (как оказалось - самая популярная номинация) были "Музей", "Экотуризм", "До 18 лет", "Нижний Новгород" (городу выделили отдельную номинацию по случаю 800-летия). Кстати, и сама идея, и ее реализация навели участников на мысль о продолжении юбилеев. Ведь грядут круглые даты Екатеринбурга, Суздаля и других городов.

Еще одну идею предложила Зетта Ермакова, руководитель общественного объединения гидов и экскурсоводов Сочи. Отметив потрясающий уровень многих работ, Зетта высказала предположение, что некоторые ролики можно показывать в школах на уроках географии. Очень перспективная инициатива. Напомню, что у конкурсных работ просто идеальный формат для восприятия: хронометраж - не дольше двух минут, присутствие автора экскурсии в кадре обязательно. Но за эти пару минут вы узнаете больше, чем, порой, из долгой и многословной лекции.

Для кого-то из подростков такой ролик может стать определяющим в плане выбора профессии. Например, победитель в номинация "Экотуризм" Александр Пермяков (за сюжет о геопарке "Алтай") рассказал, что в 8 лет впервые совершил поход в горы: побывал на Алтае. Это настолько впечатлило, что выбрал судьбу путешественника и фотографа и посетил уже больше 100 стран.

Фото: Российское географическое общество
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На церемонии в РГО Александра Пермякова поздравляли дважды. И как автора конкурсного ролика об Алтае, и в качестве автора самого технологичного видеоролика. Соответственно, и приза два: 100 тысяч рублей и стажировка в Москве по направлению "цифровой туризм".

Партнеры конкурса туроператоры выбрали своих победителей, очно вручив им сертификаты на путешествия в Сочи и на Байкал. Их обладателями стали Александр Варламов (Суздаль) и Виталий Калашников (экскурсовод из Москвы, просит называть себя "старина Калашников").

Советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина рассказала о планах создать турсайт Русского географического общества. И предупредила: "Скоро конкурс "Лучший гид России" мы запускаем снова".

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