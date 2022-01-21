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21.01.2022 12:19
Рубрика: Экономика

Росавиация предупредила авиакомпании о рисках влияния сетей 5G на полеты

Текст: Евгений Гайва
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило авиакомпаниям о возможных рисках влияния сетей 5G на полеты и рекомендовало предпринять дополнительные меры безопасности. Об этом говорится в письме ведомства в авиакомпании (есть у "РГ").
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В частности, могут возникать риски отказов радиовысотомеров или использования некорректных данных, получаемых от радиовысотомеров, в зонах действия 5G-станций, указывают в Росавиации со ссылкой на информационные бюллетени Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Российским авиакомпаниям Росавиация рекомендует проанализировать требования по заходам на посадку в аэропортах и довести до летного состава данные по аэропортам, имеющим ограничения в связи с сетями 5G.

Летные экипажи должны быть проинформированы о возможной нестабильной работе радиовысотомеров и систем, использующих данные приборов. При этом летный состав должен пройти обучение по заходам на посадку и взлетам, имитирующим ненадежную работу радиовысотомера в условиях плохой видимости. Также авиакомпаниям рекомендовано в кратчайшие сроки сообщать производителям воздушных судов и авиационным властям государства о случаях аномальной работы радиовысотомера и методов устранения аномалии.

Как ранее сообщила газета "Коммерсант", несколько авиакомпаний подтвердили получение письма. В "Аэрофлоте" отметили, что пока не видят негативного влияния на полеты от запуска 5G. В авиакомпании S7 также сообщили, что не сталкивались с ограничениями в связи с сетями 5G в аэропортах, куда выполняются полеты.

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