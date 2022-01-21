С-400 "Триумф" перебрасывают из России в Беларусь

В Беларусь перебрасываются два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Как сообщили в Минобороны России, там они заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

В военном ведомстве отметили, что системы С-400 совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае. "Подразделения ПВО совершат марш комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом на незнакомые полигоны Республики Беларусь", - сказали в Минобороны.

После прибытия и развертывания систем в Беларусь российские военнослужащие заступят на учебное боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.