Сегодня исполняется два года кабинету министров Михаила Мишустина

Уж сколько раз повторено за те два года, что работает правительство Михаила Мишустина, что приходило оно под решение одной задачи - ускорение развития, но почти сразу было вынуждено заняться задачей совершенно другой: реагированием и на медицинские угрозы, и на социально-экономические последствия коронавирусной опасности. Думается, что двухлетний стаж работы позволяет понять, как правительство справилось с этим противоречием: оно не выбирало приоритетов между антикризисными мерами и стимулированием развития, а старалось увязать их - либо в рамках одного набора действий, либо продвигаясь параллельно по обоим направлениям.

Такой подход - единственно правильный. Начнем с того измерения, которое кажется менее очевидным: с того, что сделано для долгосрочного развития. Казалось бы, в период кризиса, спада производства и доходов - "не до жиру, быть бы живу". Но стратегически правильно - создавая "спасательную сетку" и для граждан, и для субъектов экономической деятельности, одновременно выстраивать новую модель экономического развития, чтобы, пережив кризис, работать в более привлекательной и удобной для предпринимательства среде.

Решение о "Регуляторной гильотине" - масштабном пересмотре нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность - принималось поручением президента еще за год до пандемии в феврале 2019 года, но основная работа велась в самый ее разгар - в 2020-м. Было отменено более 12 тысяч безнадежно устаревших норм (три четверти из них - еще советского периода). На смену им год назад пришло... всего 447 новых актов.

Уж сколько у нас говорили о "кошмарении бизнеса". "Проверяющих органов так много, что если каждый из них хоть один раз придет - всё, можно любую фирму закрывать". Это цитата из Послания Владимира Путина Федеральному Собранию еще от 2014 года. И вот - летом 2021 года - вступил в силу федеральный закон, установивший новые подходы к контролю над бизнесом. Только за первые пять месяцев его действия количество проверок бизнеса сократилось в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года на 60 процентов.

Стратегическая инициатива правительства по трансформации делового климата позволила упростить многие деловые процедуры, в частности сократить сроки и стоимость строительства промышленных объектов, их подключения к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.

Все это важно, потому что удалось сохранить деловую активность - во многом благодаря поддержке бизнеса. 2021 год завершался оптимистичными показателями: рост ВВП составил 4,4-4,5 процента (а прогноз минэкономразвития на 2022 год - 3 процента) при рекордно низких показателях безработицы (4,3 процента по методологии Международной организации труда). Что позволило добиться таких показателей? Комплекс мер, широкий и адресный. Несправедливы были упреки, что правительство помогает только "грандам". Главным благоприобретателем программы "ФОТ 2.0" и последовавшая за ней "ФОТ 3.0", позволявшим сохранять занятость в наиболее пострадавших от ковидных ограничений отраслях, стал именно малый и средний бизнес. Но этим его поддержка не ограничилась. Льготное финансирование, микрозаймы, льготная лизинговая поддержка, поддержка экспорта малого и среднего предпринимательства - далеко не полный перечень таких мер. Благодаря им число компаний МСП к концу 2021 года составило 5,8 миллиона, приблизившись к докризисным показателям. Их экспорт составил 44,5 миллиарда долларов (вернулись к докризисному уровню). Важно, что многие из таких компаний работают в агропромышленной сфере - а среди них и фермерские хозяйства, и потребительские сельхозкооперативы. Нет нужды объяснять, насколько болезненно граждане воспринимают рост цен на продукты питания. С их подорожанием на мировых рынках - а без импорта здесь обойтись невозможно - вряд ли можно что-то сделать, но вот улучшение условий деятельности отечественного сельского хозяйства (оно в 2021 году показало неплохой рост) - один из способов улучшить предложение и ассортимент на рынке продовольствия, что позволило бы сдержать рост цен на него.

Совмещение "программы преодоления коронавирусных трудностей" и "программы развития" - единственно возможный подход, применяемый правительством. И этот курс надо держать

Главный вклад в выросшие за 2021 год инвестиции в основной капитал имели не только обрабатывающие производства и сфера IT, но и строительная индустрия. Это было бы невозможно без запуска нескольких льготных ипотечных программ, в том числе для всех покупок недвижимости на первичном рынке, что обеспечивает спрос на только что построенное жилье. Это реальное приближение к одной из национальных целей, поставленных президентом, - ввод не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Это - в 2021 году - улучшение жилищных условий для 2 миллионов 900 тысяч российских семей.

Вот вам и связка мер поддержки экономики и деловой активности с тем, с чего сегодня принято начинать - с социального эффекта действий власти. Мы сознательно изменили очередность нашего анализа, потому что сильной социальная политика может быть лишь при "дышащей" и производительно работающей экономике. Итак, приближена заветная мечта о достойном жилье для миллионов семей, в том числе тех, у которых за последние четыре года родился второй или последующий ребенок (программа "Семейная ипотека"). Задействованы многие другие меры социальной поддержки. Семьи с детьми не только получали единовременные выплаты - повышены регулярные пособия для нуждающихся семей. Система поддержки стала более адресной.

Благодаря разворачивающемуся в полную мощность "социальному казначейству" станет проще информировать граждан и назначать причитающиеся им федеральные меры социальной поддержки. Установлены субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг - ими в ушедшем году воспользовались 2,4 миллиона семей. Растет число участников введенной еще в 2019 году программы "социального контракта". Она помогает трудоспособным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, начать зарабатывать деньги: через поиск новой работы, занятие предпринимательством или личным подсобным хозяйством. В ней уже приняло участие почти 700 тыс. человек.

Большая часть этих мер поддержки отличает адресный характер, дефицит которого давно считался серьезным недостатком нашей социальной политики. И в этой связи не могу не упомянуть еще одну программу, запущенную правительством в 2021 году. Адресная аудитория у нее немалая: 13 миллионов старшеклассников и студентов. Речь о программе "Пушкинская карта" - целевая и ежемесячная субсидия нашему молодому поколению на посещение театров, музеев и других культурных мероприятий. В общей сложности эту карту принимает 2485 организаций культуры. Она действует всего одно полугодие учебного года, но уже завоевала немалую популярность у своих участников.

В завершение позвольте повторить то, с чего начал: совмещение "программы преодоления коронавирусных трудностей" и "программы развития" - стратегический и, наверное, единственно возможный подход, применяемый правительством. И этот курс надо держать. Судьба точно приготовит нам и новые волны заражений, а для достижения амбициозных "национальных целей" развития потребуется еще очень много усилий. Но то, чего правительство смогло добиться за два года своей работы, дает вполне серьезные основания для оптимизма.