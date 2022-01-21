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21.01.2022 00:00
Рубрика: Власть

Сегодня исполняется два года кабинету министров Михаила Мишустина

Текст: Борис Макаренко (президент Центра политических технологий)
Российская газета - Федеральный выпуск № 13(8661)
Уж сколько раз повторено за те два года, что работает правительство Михаила Мишустина, что приходило оно под решение одной задачи - ускорение развития, но почти сразу было вынуждено заняться задачей совершенно другой: реагированием и на медицинские угрозы, и на социально-экономические последствия коронавирусной опасности. Думается, что двухлетний стаж работы позволяет понять, как правительство справилось с этим противоречием: оно не выбирало приоритетов между антикризисными мерами и стимулированием развития, а старалось увязать их - либо в рамках одного набора действий, либо продвигаясь параллельно по обоим направлениям.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Такой подход - единственно правильный. Начнем с того измерения, которое кажется менее очевидным: с того, что сделано для долгосрочного развития. Казалось бы, в период кризиса, спада производства и доходов - "не до жиру, быть бы живу". Но стратегически правильно - создавая "спасательную сетку" и для граждан, и для субъектов экономической деятельности, одновременно выстраивать новую модель экономического развития, чтобы, пережив кризис, работать в более привлекательной и удобной для предпринимательства среде.

Решение о "Регуляторной гильотине" - масштабном пересмотре нормативных актов, регулирующих предпринимательскую деятельность - принималось поручением президента еще за год до пандемии в феврале 2019 года, но основная работа велась в самый ее разгар - в 2020-м. Было отменено более 12 тысяч безнадежно устаревших норм (три четверти из них - еще советского периода). На смену им год назад пришло... всего 447 новых актов.

Уж сколько у нас говорили о "кошмарении бизнеса". "Проверяющих органов так много, что если каждый из них хоть один раз придет - всё, можно любую фирму закрывать". Это цитата из Послания Владимира Путина Федеральному Собранию еще от 2014 года. И вот - летом 2021 года - вступил в силу федеральный закон, установивший новые подходы к контролю над бизнесом. Только за первые пять месяцев его действия количество проверок бизнеса сократилось в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года на 60 процентов.

Стратегическая инициатива правительства по трансформации делового климата позволила упростить многие деловые процедуры, в частности сократить сроки и стоимость строительства промышленных объектов, их подключения к сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения.

Все это важно, потому что удалось сохранить деловую активность - во многом благодаря поддержке бизнеса. 2021 год завершался оптимистичными показателями: рост ВВП составил 4,4-4,5 процента (а прогноз минэкономразвития на 2022 год - 3 процента) при рекордно низких показателях безработицы (4,3 процента по методологии Международной организации труда). Что позволило добиться таких показателей? Комплекс мер, широкий и адресный. Несправедливы были упреки, что правительство помогает только "грандам". Главным благоприобретателем программы "ФОТ 2.0" и последовавшая за ней "ФОТ 3.0", позволявшим сохранять занятость в наиболее пострадавших от ковидных ограничений отраслях, стал именно малый и средний бизнес. Но этим его поддержка не ограничилась. Льготное финансирование, микрозаймы, льготная лизинговая поддержка, поддержка экспорта малого и среднего предпринимательства - далеко не полный перечень таких мер. Благодаря им число компаний МСП к концу 2021 года составило 5,8 миллиона, приблизившись к докризисным показателям. Их экспорт составил 44,5 миллиарда долларов (вернулись к докризисному уровню). Важно, что многие из таких компаний работают в агропромышленной сфере - а среди них и фермерские хозяйства, и потребительские сельхозкооперативы. Нет нужды объяснять, насколько болезненно граждане воспринимают рост цен на продукты питания. С их подорожанием на мировых рынках - а без импорта здесь обойтись невозможно - вряд ли можно что-то сделать, но вот улучшение условий деятельности отечественного сельского хозяйства (оно в 2021 году показало неплохой рост) - один из способов улучшить предложение и ассортимент на рынке продовольствия, что позволило бы сдержать рост цен на него.

Совмещение "программы преодоления коронавирусных трудностей" и "программы развития" - единственно возможный подход, применяемый правительством. И этот курс надо держать

Главный вклад в выросшие за 2021 год инвестиции в основной капитал имели не только обрабатывающие производства и сфера IT, но и строительная индустрия. Это было бы невозможно без запуска нескольких льготных ипотечных программ, в том числе для всех покупок недвижимости на первичном рынке, что обеспечивает спрос на только что построенное жилье. Это реальное приближение к одной из национальных целей, поставленных президентом, - ввод не менее 120 миллионов квадратных метров жилья в год. Это - в 2021 году - улучшение жилищных условий для 2 миллионов 900 тысяч российских семей.

Вот вам и связка мер поддержки экономики и деловой активности с тем, с чего сегодня принято начинать - с социального эффекта действий власти. Мы сознательно изменили очередность нашего анализа, потому что сильной социальная политика может быть лишь при "дышащей" и производительно работающей экономике. Итак, приближена заветная мечта о достойном жилье для миллионов семей, в том числе тех, у которых за последние четыре года родился второй или последующий ребенок (программа "Семейная ипотека"). Задействованы многие другие меры социальной поддержки. Семьи с детьми не только получали единовременные выплаты - повышены регулярные пособия для нуждающихся семей. Система поддержки стала более адресной.

Благодаря разворачивающемуся в полную мощность "социальному казначейству" станет проще информировать граждан и назначать причитающиеся им федеральные меры социальной поддержки. Установлены субсидии для оплаты жилья и коммунальных услуг - ими в ушедшем году воспользовались 2,4 миллиона семей. Растет число участников введенной еще в 2019 году программы "социального контракта". Она помогает трудоспособным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, начать зарабатывать деньги: через поиск новой работы, занятие предпринимательством или личным подсобным хозяйством. В ней уже приняло участие почти 700 тыс. человек.

Большая часть этих мер поддержки отличает адресный характер, дефицит которого давно считался серьезным недостатком нашей социальной политики. И в этой связи не могу не упомянуть еще одну программу, запущенную правительством в 2021 году. Адресная аудитория у нее немалая: 13 миллионов старшеклассников и студентов. Речь о программе "Пушкинская карта" - целевая и ежемесячная субсидия нашему молодому поколению на посещение театров, музеев и других культурных мероприятий. В общей сложности эту карту принимает 2485 организаций культуры. Она действует всего одно полугодие учебного года, но уже завоевала немалую популярность у своих участников.

В завершение позвольте повторить то, с чего начал: совмещение "программы преодоления коронавирусных трудностей" и "программы развития" - стратегический и, наверное, единственно возможный подход, применяемый правительством. И этот курс надо держать. Судьба точно приготовит нам и новые волны заражений, а для достижения амбициозных "национальных целей" развития потребуется еще очень много усилий. Но то, чего правительство смогло добиться за два года своей работы, дает вполне серьезные основания для оптимизма.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства

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