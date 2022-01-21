Секреты древних японских гробниц раскрыты благодаря спутниковым снимкам

Исследовательская группа Миланского политехнического университета проанализировала ориентацию на местности древних японских гробниц - Кофунов. Результаты показали: сооружения ориентированы в сторону дуги восходящего солнца - богини Аматерасу.

Как сообщает Еurekalert, данные исследования никогда раньше не проводились из-за того, что доступ в районы Кофунов обычно запрещен.

Построенные между III и VII веками нашей эры сооружения в виде замочной скважины приписываются полулегендарным первым императорам. Среди них выделяется Дайсен Кофун - один из крупнейших памятников, когда-либо построенных на Земле: он имеет размеры 486 метров в длину и около 36 в высоту. Его создание приписывают императору Нинтоку.

Ученые Норма Баратта, Арианна Пикотти и Джулио Мальи из Миланского политехнического университета измерили ориентацию более 100 Кофунов и пришли к интересным выводам. Оказалось, что входные коридоры Кофуна построены с привязкой к Солнцу и Луне, чтобы были видны каждый день в году.

"Ориентация императорских гробниц по направлению к Солнцу не случайна: скорее, она полностью соответствует японской императорской традиции. Действительно, мифическое происхождение династии японских императоров рассматривает их, как прямых потомков богини Солнца Аматэрасу", - говорится в исследовании.