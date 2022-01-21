Новости

Лавров: НАТО рассматривает Украину как зону влияния 16:10
Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку" 16:00
В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления 15:54
Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после доиндексации 15:37
Лавров: Украина требует внимания, но проблема европейской безопасности шире 15:37
Лавров и Блинкен во время встречи обсудили Украину 15:33
В Москве осталось рекордно мало элитных новостроек 15:31
Обнаружен крупнейший в мире коралловый риф 15:26
Песков: Путин не болел коронавирусом 15:19
Лавров рассказал о впечатлениях от встречи с Блинкеном в Женеве 15:14
В Совфеде перенесли Рождественские парламентские встречи 15:10
Владимир Урин останется во главе Большого театра еще на пять лет 15:10
Путин обсудил борьбу с пожарами и паводками на Совбезе РФ 15:06
Собянин: Национальный космический центр будет передан Роскосмосу в 2023 году 14:59
Минздрав рассказал, как снизить риск заболеть "омикрон"-штаммом 14:51
Появилось фото F-35, побывавшего на морском дне 14:49
Переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве продлились полтора часа 14:48
В Москве выявлен новый максимум заболевших коронавирусом - 15987 человек 14:41
Кабмин направит 17,3 млрд на зарплаты почти 25 тысяч новых медработников 14:34
Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от COVID-19 14:27
Рябков: Россия не боится США 14:22
ЦБ продлил поддержку льготного кредитования малого и среднего бизнеса 14:22
Производство реактивных систем залпового огня модернизируют 14:14
"Витебская снежинка" закружит в ритмах танцев более 550 международных пар 14:01
Сергей Лавров заявил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 15:37
Рубрика: Экономика

Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после доиндексации

Текст: Дмитрий Гончарук

После индексации на 8,6% сумма прибавки к страховой пенсии по старости в среднем составит около 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин поручил увеличить пенсии военных пенсионеров на 8,6 процента

"Все пенсии, которые выплачиваются, - и по старости, и по инвалидности, и по случаю потери кормильца, - когда мы увеличиваем на 8,6%, прибавка в среднем по всем страховым пенсиям будет 1,4 тысячи рублей. Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысячи рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тысячи рублей", - сказала Бибикова в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Сенатор напомнила, что по предыдущему закону о бюджете на 2021-2023 годы была заложена цифра индексации пенсий на 5,9%, потому что инфляция прогнозировалась на уровне 4%.

Выплаты с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, в том числе и компенсацию за январь с учетом доиндексации, уточнила Елена Бибикова.

"С первого февраля выплата пенсий будет произведена уже с учетом индексации на 8,6% по отношению к декабрьской пенсии. Разница между 5,9% и 8,6% будет также доплачена нашим пенсионерам", - добавила она.

Закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года принят Госдумой и включен в проект повестки заседания Совфеда 26 января.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Повышение пенсий

Главное сегодня

В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
Рябков: Россия не боится США
Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Nord Stream 2: Делается все, чтобы "СП-2" соответствовал правилам ЕС
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф