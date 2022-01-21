Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после доиндексации

После индексации на 8,6% сумма прибавки к страховой пенсии по старости в среднем составит около 1,5 тысячи рублей. Об этом сообщила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Все пенсии, которые выплачиваются, - и по старости, и по инвалидности, и по случаю потери кормильца, - когда мы увеличиваем на 8,6%, прибавка в среднем по всем страховым пенсиям будет 1,4 тысячи рублей. Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысячи рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тысячи рублей", - сказала Бибикова в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Сенатор напомнила, что по предыдущему закону о бюджете на 2021-2023 годы была заложена цифра индексации пенсий на 5,9%, потому что инфляция прогнозировалась на уровне 4%.

Выплаты с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, в том числе и компенсацию за январь с учетом доиндексации, уточнила Елена Бибикова.

"С первого февраля выплата пенсий будет произведена уже с учетом индексации на 8,6% по отношению к декабрьской пенсии. Разница между 5,9% и 8,6% будет также доплачена нашим пенсионерам", - добавила она.

Закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года принят Госдумой и включен в проект повестки заседания Совфеда 26 января.