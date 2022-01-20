Госдума приняла закон об индексации пенсии на 8,6%

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон об индексации пенсий неработающим пенсионерам выше инфляции. Они вырастут на 8,6% с 1 января нынешнего года.

Ранее соответствующее решение поручил подготовить президент России Владимир Путин. Напомним, что, когда шла работа над бюджетом, инфляция прогнозировалась на уровне четырех процентов - тогда пенсии решено было проиндексировать на 5,9 процента. Однако позже стало очевидно, что инфляция будет выше, на что и указал глава государства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что норма "будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года". Таким образом, получившим пенсии в декабре-январе выплаты доиндексируют. За январь граждане получат доплату в виде разницы между повышением на 8,6 и 5,9 процента.

"Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен", - заявил Вячеслав Володин.

Как подчеркнул первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рубля.

Финансирование в размере более 170 млн рублей будет заложено поправками в бюджет Пенсионного фонда в ближайшее время, уточнил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Все пять думских фракций поддержали поправку об индексации пенсий.

"Повышение пенсий на уровень выше инфляции, которое поручил провести президент, поможет поддержать наших граждан в условиях непростой экономической ситуации, - уверена вице-спикер от ЕР Ирина Яровая. - Очень важно, что нормы имеют обратную силу: повышенные пенсии будут начислены с 1 января 2022 года 30,8 миллионам россиян-получателей страховых пенсий, надбавку за январь наши граждане получат уже в феврале".

"Мы давно настаивали и считаем, что надо индексировать по реальной инфляции", - заявил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Размер индексации недостаточен, считают, впрочем, коммунисты. "Повышать надо было минимум более чем на 15%", - отметил депутат Алексей Куринный, выступая от фракции.

"Индексация более чем на уровень инфляции - это то, что нужно. Но не могу не сказать, что мы все ждем, когда руки дойдут и до работающих пенсионеров", - сказал руководитель "эссеров" Сергей Миронов.

А в ЛДПР считают, что целесообразно было принимать решение заранее. "Это надо было сделать еще в декабре или в ноябре, когда шел бюджетный процесс, - отметил замруководителя фракции, глава профильного комитета Ярослав Нилов. - Мы тогда подчеркивали, что заложенные индексы ниже уровня прогнозной инфляции".

Совет Федерации собирается рассмотреть проект 26 января, сообщается на сайте палаты.