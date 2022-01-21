Сергей Лавров заявил, что не ждет прорыва от встречи с Блинкеном

Глава МИД РФ Сергей Лавров не ждет прорыва от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он заявил на встрече с американским коллегой.

"Мы ждем ответов на наши предложения. Предложения предельно конкретные. Ожидаем таких же конкретных ответов в русле и полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности. Чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны", - отметил Лавров, передает ТАСС.

И добавил, что ему будет интересно послушать, как США трактуют свои обязательства.