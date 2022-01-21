Соцсети дадут блогерам возможность заработать на контенте

В TikTok задумались о том, чтобы запустить возможность платных подписок на блогеров. Ранее об аналогичном решении объявил Instagram.

В TikTok не рассказали, какие именно функции станут платными, но сообщили изданию The Information, что "платформа тестирует возможность взимать плату за подписку на определенный контент". Ранее подобную возможность в тестовом режиме включили в Instagram. За определенную сумму (от 1 до 100 долларов) блогеры могут сделать эксклюзивный доступ к своим историям. А самим пользователям запретят делать скриншоты таких историй и постов, чтобы они не могли их пересылать другим людям.

В российских социальных сетях тоже присутствует возможность монетизации контента. "Один из важнейших инструментов монетизации для создателей контента "ВКонтакте" - платформа VK Donut. Подписчики могут оформить регулярную финансовую поддержку проекта, а авторы - отблагодарить их эксклюзивными материалами, закрытыми акциями или ранним доступом к новым работам", - отметил Руслан Карболсунов, руководитель коммуникаций авторской платформы "ВКонтакте". По словам представителя социальной сети, за прошлый год авторы контента в соцсети заработали 160 млн рублей. В пресс-службе "Одноклассников" на момент написания статьи не ответили на запрос "РГ" о том, планируется ли введение платных подписок в соцсети.

Спонсорская поддержка реализована и на YouTube. Авторы могут сами устанавливать "тарифы" для пользователей и устанавливать различный уровень доступа к тому или иному видеоролику. Кроме спонсорской подписки на YouTube есть обычная подписка, которая отключает на видеороликах рекламу, встраиваемую самой компанией Alphabet. В России стоимость YouTube-Premium составляет 199 рублей. В прошлом году платные подписки протестировали в Twitter.

Монетизация различных интернет-сервисов - это тенденция последних лет, которая развивается давно, просто сейчас дошла очередь до соцсетей. Дело в том, что постепенно меняется и поведение потребителя - многие готовы платить за эксклюзивный, интересный контент, получать то, что нужно конкретному человеку, таким образом выделяясь из толпы. За индивидуализацию своих интересов пользователи действительно готовы платить деньги. В среднем в России на одного пользователя приходится 1,9 платных подписок, более 25% россиян готовы платить за эксклюзивный качественный контент", - отмечает Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency.

По словам эксперта, количество платного контента в социальных сетях будет только расти. "Это один из этапов и составляющих новой виртуальной экономики, которая будет стремительно расти во всем мире в ближайшее десятилетие", - заключает Самойленко.

Основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова полагает, что если основные социальные сети сделают платный доступ, то пользователям придется с этим смириться: "Вряд ли основная масса людей сможет отказаться от Facebook, VK, TikTok и Instagram".