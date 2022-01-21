Суд Шри-Ланки оштрафовал трех ученых из РФ на 3,3 млн рублей за сбор насекомых

Суд Шри-Ланки принял решение оштрафовать трех ученых из России на почти 2,9 млн шри-лайнкийских рупий (примерно 1,1 млн рублей) каждого за то, что они собирали редких насекомых. Об этом сообщил вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов приговорены к штрафу 2 885 млн шри-ланкийских рупий каждый", - заявил Мельников агентству ТАСС.

Он добавил, что штраф должен быть выплачен до 21 марта текущего года, иначе граждане России отправятся в тюрьму. Отмечается, что ученые не могут покинуть страну до выплаты штрафа.