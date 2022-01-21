The Lancet: Ревакцинация способна защитить от "омикрона"

Новости

Военные получили первые истребители Су-30СМ2 09:55
Умер актер из "Саранчи" и "Рэкетира" Толеубек Аралбай 09:39
21 января в России отмечают День аспиранта 09:35
Сенаторы США предложили поставлять оружие Украине по ленд-лизу 09:23
Пеле выписан из больницы после курса химиотерапии 09:23
В Одинцово украли автомобильные зеркала на миллион рублей 09:08
Люди с крупной суммой денег стали новой потенциальной жертвой мошенников 08:42
Овечкин вышел на третье место по передачам среди россиян в НХЛ 08:35
В Приморье зарегистрировали первый случай заражения "омикроном" 08:31
Низкое давление и снег ожидают Москву в пятницу 08:27
Володин заявил о дискуссии по проекту обращения о признании ЛНР и ДНР 08:08
В МИД Казахстана осудили резолюцию Европарламента по ситуации в республике 07:53
Москвичи сдали на переработку более 20 тысяч хвойных деревьев 06:57
В Германии выступили за скорейший запуск "Северного потока-2" 06:41
В Хабаровске выявили первый случай "омикрона" 05:50
Ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой 05:40
Посол Антонов обвинил США в "раздувании мыльного пузыря" из-за Украины 05:25
Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса 05:00
Захарова уличила госдеп США в "нечеловеческой лжи и глупости" 04:17
Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном 03:37
Власти Египта объяснили, почему ужесточили правила въезда в страну 03:18
В Сербии выявлен первый заразившийся гриппом и COVID-19 пациент 02:20
Lancet: Устойчивость к антибиотикам опаснее ВИЧ и малярии 02:00
Сенатор Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами 01:59
Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в середине февраля 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 09:50
Рубрика: Общество

The Lancet: Ревакцинация способна защитить от "омикрона"

Текст: Вера Черенева

Введение третьего компонента прививки от коронавируса во время ревакцинации способна защитить от штамма "омикрон". К такому выводу пришли специалисты из Института Френсиса Крика в Великобритании.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Что нужно знать о ревакцинации от коронавируса

Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, ученые исследовали титры антител добровольцев, которые проходили вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. В эксперименте участвовало 364 человека. Это долгосрочное исследование, за их титрами антител наблюдали еще с января 2021 года, чтобы выяснить действия вакцин.

26 участников эксперимента переболели коронавирусом с апреля по ноябрь прошлого года. Все перенесли болезнь в легкой форме, авторы исследования полагают, что испытуемые столкнулись со штаммом "дельта".

Когда появился "омикрон", специалисты стали отслеживать, насколько участники эксперимента готовы к новому штамму.

Выяснилось, что в течение 12-16 недель после прививки двумя компонентами вакцины только у половины испытуемых сохранились антитела против "омикрона", в то же время против штамма "альфа", который распространялся в Великобритании с осени 2020 года, защита по-прежнему работала.

Далее ученые отследили, каков иммунный ответ после введения третьего компонента вакцины в рамках ревакцинации.. Стоит отметить, что в этой части эксперимента участвовали не все испытуемые, а только люди старшего возраста, поскольку в Великобритании существуют ограничения на ревакцинацию, в первую очередь третью дозу вакцины получают лица пожилого возраста, а также врачи и другие специалисты, работающие в сферах, подразумевающих большое число социальных контактов. Тем не менее, даже у испытуемых, которые в целом относятся к группам риска, в большинстве случаев сформировался иммунный ответ.

На основании этих данных ученые делают вывод, что при "омикроне" эффект от вакцинации тремя компонентами сопоставим с тем, что возникает при прививке двумя компонентами против штамма "дельта".

Авторы исследования подчеркивают, что поддерживают идею кампании по вакцинации широких слоев населения тремя дозами препаратов.

Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Сенаторы США предложили поставлять оружие Украине по ленд-лизу
Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном
В Германии выступили за скорейший запуск "Северного потока-2"
Великобритания может увеличить количество своих войск в Восточной Европе
Сенатор Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе