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21.01.2022 09:02
Рубрика: Экономика

Туристическая отрасль России восстановилась на 87% от доковидного уровня

Текст: Анастасия Селиванова

Туристическая отрасль России по сравнению с допандемийным уровнем восстановилась на 87%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Фото: Сергей Гавриленко
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"По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершило 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки. В рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в прошлом году мы запустили программу чартерных рейсов. Россияне смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5 - 2,5 раза дешевле", - напомнил вице-премьер.

Программой кешбэка воспользовалось около 1,7 млн человек. "Отдохнуть со скидкой в 20% можно и сейчас. На днях стартовал новый этап программы. В этом году рассчитываем, что благодаря мерам поддержки турпоток в регионы продолжит расти и отрасль не только восстановится, но и превысит доковидные показатели", - сказал Чернышенко.

В период праздничных новогодних дней в начале 2022 года число любителей российских курортов выросло на 19% - до 12 млн граждан, а число предпочитающих горнолыжные курорты России увеличилось на 26% - до 2 млн человек, рассказал также Чернышенко. По его словам, средняя загрузка отелей в праздники составила 70%, средний срок проживания - трое суток.

Экономика Туризм Правительство Вице-премьеры Развитие туризма в России

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