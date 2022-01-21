Ученые назвали пряность, защищающую от болезни Альцгеймера

Ученые выявили полезные качества, которыми обладает популярная во всем мире пряность розмарин. Как удалось установить специалистам, розмарин богат веществами, которые положительно влияют не только на работу пищеварительной системы, но также на работу мозга и зрение. Более того, розмарин способен помочь защитить от болезни Альцгеймера.

Согласно исследованию биологов из США, розмарин обладает противомикробным, противораковым, антидиабетическим, антидепрессивным, нейропротекторным, противовоспалительным действием и эффективен против ожирения.

"Было обнаружено, что эфирное масло и экстракт розмарина содержат несколько биологически активных соединений. По сравнению с синтетическими агентами, Rosmarinus officinalis показал низкий уровень токсичности и мало побочных эффектов. Rosmarinus officinalis перспективен в качестве натурального пищевого консерванта и терапевтического средства при лечении многих заболеваний", - пишут авторы научной работы.

Также ученые установили, что состав эфирного масла и экстракта розмарина включает в себя сильные антиоксиданты - карнозиновой кислоту, карнозол и розмариновую кислоту. А карнозиновая кислота, в частности, способна поддерживать здоровую функцию глаз.

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Другая группа исследователей установила, что розмарин улучшает пищеварение.

"Желудочно-кишечный тракт способен легко поглощать розмариновую кислоту, что позволяет этому соединению довольно быстро оказывать свое благотворное воздействие", - говорится в научной статье.

Также, благодаря своим мощным противовоспалительным свойствам, розмариновая кислота может сдерживать тяжесть и частоту сезонных аллергий, например, риноконъюнктивита.

"Одно исследование показало, что у пациентов, которые принимали розмариновую кислоту в течение 21 дня, значительно уменьшались симптомы ринокоюнктивита по сравнению с пациентами, которым давали плацебо", - пишут авторы.

Наконец, розмарин может помочь улучшить работу мозга.

"Считается, что розмарин усиливает дофаминергические, серотонинергические, норадренергические и холинергические функции в головном мозге, что, возможно, объясняет его антидепрессивное действие. Примечательно, что Rosmarinus officinalis продемонстрировал значительный защитный эффект против нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и слабоумие", - говорят ученые.

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