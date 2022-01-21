Ученые РАН рассчитали сценарий полета к далекой планете Седна

Исследователи отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований (ИКИ) РАН рассчитали сценарий миссии к карликовой планете Седна - одной из самых далеких в Солнечной системе. Орбита Седны находится за орбитой Нептуна.

Ближайшую к Солнцу точку Седна должна пройти в 2075 году. И в следующий раз она подойдет так близко к светилу лишь через 10 тысяч лет. Это обусловлено исключительно вытянутой орбитой, полный оборот по которой занимает как раз столько времени. И даже чуть больше. Наверное, поэтому у ученых такой интерес к этой планете именно сейчас: как они говорят, есть редкая возможность отправить к Седне космический аппарат и, главное, дождаться результата. Получить по-настоящему уникальную информацию о том веществе, из которого строилась наша Солнечная система миллиарды лет назад.

Группа исследователей под руководством Владислава Зубко и Александра Суханова смоделировала сценарий космической миссии по изучению Седны, которую можно было бы отправить в космос в 2029-2037 годах. Статья с анализом возможных траекторий перелета опубликована в журнале Advances in Space Research, сообщает ИКИ РАН.

Седну открыли совсем недавно - в 2003 году. Тогда планета находилась на расстоянии примерно 80 астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица - это среднее расстояние от Земли до Солнца, чуть меньше 150 миллионов километров). По оценкам ученых, диаметр карлика примерно 1000 километров.

Исследуя сценарий миссии, ученые ИКИ РАН поставили ограничения на скорость, которую требуется развить аппарату, а также на общее время полета - он не должен занять более 50 лет. Они рассмотрели несколько схем гравитационных маневров с использованием Венеры, Земли, Юпитера, Сатурна и Нептуна. Как выяснилось, наиболее благоприятен для старта 2029 год: время полета до Седны может составить менее 18 лет. При тех же ограничениях и старте миссии в 2031 и 2034 годах - 26 и 23 года, соответственно. Старт в 2034 году предоставляет еще одну возможность добраться до планеты - за 27 лет.

Сценарий миссии не предусматривает выхода на орбиту вокруг Седны из-за недопустимо больших затрат топлива. Аппарат пролетит вблизи карликовой планеты, исследования будут проводиться с так называемой пролетной траектории. Похожим образом, например, в 1986 году была исследована комета Галлея, в том числе, советскими аппаратами "Вега". А в 2015 году зонд "Новые горизонты" пролетел мимо Плутона на скорости 50 тысяч километров в час.

Направляясь к Седне, аппарат также может сблизиться с некоторыми астероидами из Главного пояса и попутно исследовать их.