Умер легендарный певец и актер из "Бойцовского клуба" Мит Лоуф

20 января на 75-м году жизни в Нашвилле скончался Марвин Ли Эдей, больше известный миллионам поклонников как Мит Лоуф (Meat Loaf, Мясной рулет). Певец, мультинструменталист, театральный и киноактер, артист Бродвея, обладатель мощного экстерьера, герой грандиозных кинематографичных музыкальных видео.

Вы помните этого замечательного человека как Боба Полсона из "Бойцовского клуба", по "Мотораме", "Байкам из склепа", "Миру Уэйна", "Шоу ужасов Рокки Хоррора", "Доктору Хаусу", двум десяткам достойных пластинок, среди которых эпохальная Bat Out of Hell.

Информация о смерти Рулета только что появилась на его официальных аккаунтах. Причина не названа. Отмечено лишь, что рядом были его жена, дочери и близкие друзья.

Эдей родился в 1947-м в Далласе, Техас, в семье учительницы и полицейского-алкоголика. Мать умерла от рака, когда ему было пятнадцать. Детство и отрочество выдалось у парня те еще (автобиография пестрит зловещими воспоминаниями). Сбежав из дома в Лос-Анджелесе в конце 60-х, работал вышибалой в ночном клубе. Чуть позже основал свою первую группу, работавшую "на разогреве" у The Who и The Stooges.

Первую пластинку записал в 1971-м (Stoney and Meat Loaf). Полноценный дебютный альбом - в 1977-м. Это был тот самый Bat Out of Hell, имевший шквальный успех. Причем какое-то время Bat лежал на полке, так как компания не верила, что из затеи смешать хард, прогрессив и элементы поп-музыки выйдет что-то коммерчески толковое. Но время, как видим, рассудило иначе, и далее Рулет - один из самых продаваемых исполнителей в истории, в то время как Bat Out of Hell до сих пор переиздается.