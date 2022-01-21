Поэт Анатолий Найман умер после инсульта

Поэт, переводчик и эссеист Анатолий Найман умер на 86 году жизни. О смерти сообщила его дочь журналист и литературный критик Анна Наринская.

"Анатолий Найман умер сегодня ночью", - говорится в сообщении Анны Наринской на личной странице в Facebook.

Несколько дней назад поэт был госпитализирован с обширным инсультом - ему стало плохо во время выступления на конференции в ВШЭ, где он должен был рассказывать об Осипе Мандельштаме. Но Анатолий Найман успел сказать всего несколько предложений.

О дате и месте прощания пока не известно, дочь поэта обещала сообщить об этом позднее.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Был знаком с Анной Ахматовой, с 1963 года стал ее соавтором по переводам и литературным секретарем. Выпустил книгу "Рассказы об Анне Ахматовой". Является автором книг "Славный конец бесславных поколений", "Каблуков" и других. Написал тексты к песням для детского фильма "Удивительный мальчик", которые исполнила Алла Пугачева.