Ушел из жизни Мит Лоуф - самый добродушный и толстый рокер 70-90-х

Знаменитый автор непоседливых рок-н-роллов и актер, участвовавший в мюзикле "Волосы" Мит Лоуф и других знаковых постановках, скончался вчера вечером. Ему было 74 года. Музыкант умер у себя дома в окружении жены, дочерей и близких друзей. Об этом говорится на его странице в социальной сети Facebook. Причины смерти при этом не называются.

У этого певца и гитариста было не очень привлекательное прозвище "Кусок мяса" (именно так переводится словосочетание Meat Loaf), и вначале урожденный Марвин Ли Эдей его немного стеснялся. Но так как весил больше около 150 килограммов, да и был по натуре человеком незлобивым и позитивным, постепенно привык. И даже стал писать свое имя на обложках именно так - Meat Loaf.

Его первая группа, получившая название Meat Loaf Soul And Popcorn Bizzard, была образована в 1966 году в Калифорнии и в течение трех лет стала успешной, выступая на разогреве у первых звезд 60-х - The Who, Iggy Pop And the Stooges и блюзменов Джонни и Эдгара Уинтеров.

Но, конечно, артисту хотелось и большего. Тем более, что за стать, актерский дар и колоритную увесистость Мита Лоуфа вскоре заметили кинопродюсеры. А критики и слушатели высоко оценили красивый тембр его мощного голоса, одновременно азартного, дружелюбного и раскатистого, очень подходящего и для пения на стадионах. И вскоре он стал выступать уже там, после переезда в Нью-Йорк и выпуска в 1973 году отменного госпел-мьюзикла "Радуга в Нью-Йорке".

Карьере помогло и то, что Мит Лоуфа быстро признали за своего местные звезды. Гитарист и певец Тед Ньюджент, который в искусстве шоу на сцене в те годы не уступал, пожалуй, даже Kiss и Элису Куперу, пригласил его спеть на своем альбоме. Почти одновременно большого во всех отношениях певца пригласили на роль в фильме ужасов "Машина сновидений", а выпускник консерватории Джим Стейнмен пригласил его на роль в своем новом мюзикле "Больше, чем ты заслуживаешь".

После чего Мита Лоуфа даже сразу приняли в труппу Американского театра сатиры. Талант может и не уровня Александра Ширвиндта, но все-таки - очень впечатляющий.

А вскоре были новые приглашения в мюзиклы - "Страна Никогда-никогда" и другие. Но именно этот лег в основу альбома Мит Лоуфа Bat Out of Hell, принесшего певцу мировую славу. Этот диск чуть позднее издали и в СССР, где тогда не очень жаловали рок и глэм.

Хотя столь же впечатляюще, как и рок-н-роллы, артисту удавались и душещипательные, размашистые и страстные лирические баллады, как говорят музыканты - "пылкие и без соплей". А в 1983 году Meat Loaf неожиданно для поклонников полюбил и тяжелый рок, хэви-метал. Красивых мелодий стало меньше, зато больше жесткости, брутальности и грубости, которые тоже шли голосу артиста.

Стадионы становились все больше, слава масштабнее, названия альбомов справедливо пафоснее: диск 1994 года, например, назывался Rock'N'Roll Hero, а в этом году у музыканта их вышло четыре! Плюс заново был переиздан его дебютный альбом, вышедший в 1971-м…

Причем, почти до последних дней Мит Лоуф продолжал карьеру. В 2016 году он провел очередной масштабный тур, однажды так усердствовал в шоу, что упал на сцене в обморок. После чего был доставлен в больницу, но все равно даже не думал уходить на покой. Вместо этого сел на диету и сбросил почти 10 килограммов.

Очередной студийный альбом музыканта Braver Than We Are издан в 2019 году.

А весной 2021-го Meat Loaf запустил новый проект - реалити-шоу, созданное по мотивам его главного хита I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), вышедшего в 1993 году. Кстати, эта песня собрала в Интернете уже более 28 миллионов просмотров!

И хит, название которого переводится как "Я бы сделал что угодно ради любви (Но я не сделаю этого)", перепевали на русском языке и некоторые другие артисты, пусть и фрагментарно…