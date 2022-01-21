В гонке за "Оскаром" приняло участие 276 фильмов

Как объявила Американская киноакадемия, в "оскаровской" кампании 2022 года приняли участие 276 фильмов - на 90 меньше, чем в прошлом году. Среди них "Дом Гуччи", "Вестсайдская история", "Король Ричард", "Власть пса", "Спенсер", "Не смотрите вверх", "Быть Рикардо", "Белфаст", "На высоте мечты", "Энканто" и другие.

Соревнующиеся за академические награды картины должны соответствовать правилам Киноакадемии, которые в прошлом году были скорректированы с учетом закрытия кинотеатров во времена пандемического кризиса. По этим правилам полнометражные фильмы должны быть хронометражом более 40 минут и пройти обкатку на зрителе в коммерческом кинотеатре в период с 1 марта по 31 декабря 2021 года в течение не менее одной недели. Впрочем, особо оговорено право студии показать фильм, изначально предназначенный для показа в кинотеатрах, на стрим-сервисах или службе "Видео по запросу", но при этом члены Киноакадемии должны иметь возможность посмотреть картину на специальном защищенном сайте в течение 60 дней после стрим-премьеры.

В декабре, как известно, был опубликован промежуточный список номинантов на "Оскар" в 10 категориях. В номинации международных полнометражных картин лидируют иранский "Герой", японская драма "Сядь за руль моей машины", итальянский спортивный фильм "Рука бога" и анимационная картина "Побег".

В главных категориях наибольшие шансы на "Оскар" имеют, по мнению большинства наблюдателей, "Власть пса" и "Вестсайдская история", за ними идут "Дом Гуччи" и "Быть Рикардо", на третьем месте "Не время умирать".

Голосование за номинантов будет проходить с 27 января по 1 февраля, короткий список номинантов опубликуют 8 февраля, и 27 марта в лос-анджелесском театре Dolby состоится 94-я церемония вручения премий "Оскар". Прямую трансляцию на более 200 территорий мира обеспечивает телекомпания ABC.