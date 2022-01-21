В Госдуме обсудили развитие сети парков "Патриот"

В рамках выездного заседания комитета Госдумы по обороне депутаты вместе с экспертами обсудили вопросы создания, функционирования и развития во всех военных округах и на Северном флоте военно-патриотических парков культуры и отдыха "Патриот". Заседание прошло в Подмосковье на площадке Конгрессно- выставочного центра. В нем участвовали директора всех парков "Патриот" и представители Минобороны РФ.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов напомнил, что в соответствии с распоряжением правительства от 3 октября 2018 года № 2126-р во всех военных округах и на Северном флоте создана сеть парков "Патриот". По организационно-правовой форме это федеральные государственные автономные учреждения либо федеральные государственные бюджетные учреждения.

"Для развития существующих парков "Патриот" в регионах и создания новых необходимо сегодня привлекать областные парламенты, исполнительную власть всех уровней, руководство субъектов и других", - считает Картаполов. Участники выездного заседания с ним согласились.

После обмена мнениями они посетили учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", Главный Храм Вооруженных сил и музейный комплекс "Дорога памяти".