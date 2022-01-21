В МИД Казахстана осудили резолюцию Европарламента по ситуации в республике

Принятая Европарламентом резолюция по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер. В МИД республики заявили, что документ основан на необъективных выводах и данных. Необходимо дождаться итогов официального расследования, результаты которого будут предоставлены миру.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство Казахстана, депутаты Европарламента и политические группы в его составе сделали выводы на основе публикаций в СМИ.

Проигнорированы заявления МИД республики о наличии серьезных расхождений и неточностей в репортажах зарубежных журналистов, касающихся действий силовиков Казахстана, боровшихся с террористическими, экстремистскими и криминальными элементами.

Власти Казахстана готовы к взаимодействию со всеми институтами ЕС на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения.