В парламенте Болгарии выступили против американских баз на своей территории

В Болгарии практически незамедлительно отреагировали на призыв МИД России вывести силы НАТО с территории республики. Так, депутат от партии "Возрождение" Цончо Ганев в ходе своего выступления в парламенте осудил наличие американских баз в стране.

"Мы, депутаты от "Возрождения", полагаем, что исключительно народ Болгарии и государство могут принимать решение, какие войска будут размещены на болгарской территории, - подчеркнул Ганев. - Мы осуждаем наличие американских баз на территории Болгарии, а также вмешательство других стран в вопросы нашей обороны".

Спикер также акцентировал внимание на том, что именно национальная армия должна быть единственным гарантом безопасности государства.

Кроме того, Ганев выразил недоумение из-за чрезмерно активных консультаций кабмина балканской республики с дипмиссией США в Софии. "К сожалению, постоянные встречи болгарских министров с послом Америки ставят под вопрос, чьи интересы обслуживает сейчас правительство", - отметил депутат.

В завершении своего выступления Ганев, уже вовсе не стесняясь откровенных выпадов в адрес милитаристской политики Вашингтона, предполагающей развертывание новых военных баз, призвал власти республики запретить "внешним силам бесплатно пользоваться территорией Болгарии в своих целях".