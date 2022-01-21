В парламенте Болгарии выступили против американских баз на своей территории

Новости

МИД: Лавров довел до Блинкена, что игнорирование озабоченностей РФ будет иметь последствия 20:27
Беларусь даст серьезный ответ, если с ней решат говорить с позиции силы 20:14
Качество здравоохранения в регионах оценят по итогам опроса россиян 20:08
В Москве столкнулись 20 автомобилей 20:06
Адель объяснила причины отмены своих концертов в Лас-Вегасе 20:06
Канцлер Австрии: "Северный поток-2" обеспечит энергоснабжение Европы 20:02
Завершено расследование дела в отношении угрожавшего водителю и пассажирам автобуса 19:58
В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,9 19:56
Песков заявил о невозможности полноформатной удаленки в Кремле 19:33
Власти Швейцарии заявили о готовности принять очередной саммит России и США 19:19
В Петербурге число больных COVID-19 может превысить 100 тысяч 19:18
Генсек ООН: Следующий штамм COVID-19 может быть хуже омикрона 18:38
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону 18:12
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве 18:08
Власти Петербурга готовятся к 10 тысячам заражений в сутки 17:56
Газизов через суд намерен вернуться в "Спартак" 17:54
Угроза минирования Банка России оказалась ложной 17:53
ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины “Конвасэл” 17:45
Суд Шри-Ланки оштрафовал трех ученых из РФ на 3,3 млн рублей за сбор насекомых 17:44
Определена примерная дата следующего извержения Везувия 17:38
Экс-глава Польши Валенса заразился коронавирусом 17:28
Депутаты Госдумы обсудили развитие сети парков "Патриот" 17:26
Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент 17:19
В СК рассказали о бесправии россиян, проживающих в Донбассе 17:17
Центральный офис ЦБ эвакуирован после угрозы о минировании 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 20:10
Рубрика: В мире

В парламенте Болгарии выступили против американских баз на своей территории

Текст: Александр Гацак (София)

В Болгарии практически незамедлительно отреагировали на призыв МИД России вывести силы НАТО с территории республики. Так, депутат от партии "Возрождение" Цончо Ганев в ходе своего выступления в парламенте осудил наличие американских баз в стране.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Лавров: НАТО рассматривает Украину как зону влияния

"Мы, депутаты от "Возрождения", полагаем, что исключительно народ Болгарии и государство могут принимать решение, какие войска будут размещены на болгарской территории, - подчеркнул Ганев. - Мы осуждаем наличие американских баз на территории Болгарии, а также вмешательство других стран в вопросы нашей обороны".

Спикер также акцентировал внимание на том, что именно национальная армия должна быть единственным гарантом безопасности государства.

Кроме того, Ганев выразил недоумение из-за чрезмерно активных консультаций кабмина балканской республики с дипмиссией США в Софии. "К сожалению, постоянные встречи болгарских министров с послом Америки ставят под вопрос, чьи интересы обслуживает сейчас правительство", - отметил депутат.

В завершении своего выступления Ганев, уже вовсе не стесняясь откровенных выпадов в адрес милитаристской политики Вашингтона, предполагающей развертывание новых военных баз, призвал власти республики запретить "внешним силам бесплатно пользоваться территорией Болгарии в своих целях".

В мире Европа Болгария Международные организации НАТО

Главное сегодня

ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины “Конвасэл”
В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
Суд арестовал замглавы Минтранса Токарева по делу о мошенничестве
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Рябков: Россия не боится США
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане