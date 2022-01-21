В России установлен новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

За последние сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России достигло рекорда - 49 513 случаев, сообщил оперштаб 21 января. За день число новых случаев выросло более чем на 10 тысяч.

Число госпитализаций за сутки составило 9 136, выздоровело 24 719 человек. Одновременно число вакцинированных первым компонентом против COVID-19 превысило 80 млн человек с начала пандемии, полную вакцинацию двумя компонентами провели 76,5 млн раз, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, штамм "дельта" все еще доминирует в заболеваемости ковидом: его доля составляет 52,3% среди новых случаев за последние сутки, вариант "омикрон" и другие штаммы составляют 47,7% случаев заболеваемости. Всего штамм "омикрон" присутствует в 57 регионах страны.

Распространяющийся сейчас в России "омикрон" отличается высокой заразностью и относительно легким течением заболевания в случае со здоровыми людьми. Первые симптомы проявляются в течение одного-трех дней, среди которых медики чаще всего отличают классические признаки простуды и гриппа - легкую температуру, першение в горле, утомляемость, учащенный пульс.