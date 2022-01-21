В Сербии выявлен первый заразившийся гриппом и COVID-19 пациент

В Сербии зарегистрирован первый случай "флюрона" - так называют одновременное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 и гриппом.

Директор Института общественного здоровья Верица Йованович заявила, что у пациента наблюдаются типичные симптомы респираторно-вирусной инфекции: повышенная температура тела, слабость, насморк, головная боль.

"Болезнь быстро проходит, как и заболевание, вызванное омикрон-штаммом", - цитирует Йованович ТАСС.

Ранее случаи одновременного заражения вирусом гриппа и коронавирусом были выявлены в Хорватии, Испании, Бразилии, Израиле, Северной Македонии.