В СК рассказали о бесправии россиян, проживающих в Донбассе

Российская международная информационная телекомпания RT спросила Следственный комитет о судьбе наших соотечественниках в ДНР и ЛНР. Телекомпании в Следственном комитете рассказали о "сотнях искалеченных жизней" русскоязычных граждан, проживающих на территории Донбасса, за преступления в отношении которых никто не понес наказание.

В ведомстве Александра Бастрыкина назвали проблему бесправия русскоговорящего мирного населения, проживающего на территориях самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, "очевидной и требующей конкретных решений".

Следственный комитет РФ с начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины возбудил уже больше 400 уголовных дел, связанных с преступлениями украинских силовиков против мирных граждан. "Уже установлено несколько десятков лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому, и мы продолжаем фиксировать факты преступных действий", - подчеркнула официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По информации СК, собраны многочисленные данные, свидетельствующие о направленности действий украинских силовых структур против гражданского населения, в том числе и российских граждан, находящихся на территории ЛНР и ДНР.

"Это сотни искалеченных жизней, но до сих пор за эти преступления никто не понес наказания… Очевидно, что проблема, длящаяся в течение почти восьми лет, требует принятия конкретных решений, связанных с обеспечением дополнительных прав и гарантий безопасности для жителей этих территорий", - заключила Петренко.

На днях о проблеме бесправия граждан России, проживающих на территории Донбасса, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщает RT, Володин отметил, что необходимо искать решение по защите безопасности соотечественников в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По мнению Володина, игнорирование президентом Украины Владимиром Зеленским Минских соглашений "может обернуться трагедией".