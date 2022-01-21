В Совфеде обсудили реформу МСУ

При изменении системы местного самоуправления (МСУ) снизится нагрузка на бюджеты поселений, но важно сохранить и доступность местной власти для граждан. Об этом вчера говорили участники "круглого стола" в Совете Федерации, на котором обсудили проект закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Законопроект, который предусматривает одноуровневую организацию местного самоуправления, в декабре внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников. Из восьми видов муниципальных образований предлагается сохранить три: городской округ, муниципальный округ и внутригородскую территорию города федерального значения. "Основной нашей задачей при рассмотрении проекта, при экспертной оценке является то, чтобы были учтены все нюансы, которые отразятся на жизни людей", - сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который выступил модератором дискуссии.

Сейчас на уровне поселений крайне мало ресурсов для выполнения своих полномочий, из-за чего достаточно сложно, а порой и невозможно, эффективно решать задачи в интересах граждан, констатировал председатель Комитета СФ по федеративному устройству Андрей Шевченко. Он уточнил, что все нормативные акты в сфере организации МСУ должны учитывать социально-экономические и природно-климатические особенности территорий, местные традиции. "Нужно подумать над тем, чтобы создание территориальных органов местной администрации было обязательным", - предложил Шевченко. По его мнению, это гарантирует доступность местной власти, ее эффективное взаимодействие с жителями, повысит уровень ответственности руководителей местных администраций. Сенатор обратил внимание, что переход к одноуровневой организации МСУ займет пять лет, поэтому реформа пройдет на местах в спокойном режиме.

Одноуровневая модель МСУ - это решение, которое продиктовано самой жизнью

При обсуждении законопроекта в его изначальной редакции обнаружилось немало недостатков, отметил председатель думского Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. "Ко второму чтению, без изменения концептуальных основ, объем документа сократился с 50 страниц до 17", - добавил он. Спорными моментами оказались статус городских и сельских населенных пунктов, который до сих пор определяют региональные законодатели, а также разграничение компетенции между уровнями публичной власти. "Обязательно нужно сохранить субъектность населенных пунктов, закрепив это на уровне не ниже федерального закона. Иначе мы не преодолеем несостыковку административного устройства и территориальных основ местного самоуправления", - резюмировал депутат.

Председатель Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко убежден, что инициативу надо рассматривать не как документ для чиновников, а для граждан. "Несмотря на то, что в ней действительно есть недостатки, она исходит из практики, сложившейся на местах. И одноуровневая модель МСУ - как раз то решение, которое продиктовано самой жизнью", - заявил он. Также Тимченко предложил закрепить норму, что любые вопросы, которые касаются МСУ, надо принимать только через базовый закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Кроме того, следует сделать акцент на присутствие в каждом населенном пункте представителей территориального управления или администрации, которые смогут решать вопросы непосредственно в интересах жителей.