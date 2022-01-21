Вашингтон разрешил странам Балтии продать Киеву комплексы Javelin и Stinger

Официальный Вашингтон дал разрешение властям Эстонии, Литвы и Латвии на поставки на Украину противотанковых и зенитных комплексов американского производства Javelin и Stinger, передает ТАСС со ссылкой на издание Wall Street Journal. Для реэкспорта этих вооружений требовалось формальное согласие Соединенных Штатов.

"США дали добро трем балтийским странам-членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину, - говорится в материале WSJ. - Решение позволит Эстонии, Литве и Латвии послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для сил Украины".

Кроме того, США планируют поставить на Украину пять вертолетов Ми-17 российского производства. Уточняется, что они изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.