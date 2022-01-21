Великобритания может увеличить количество своих войск в Восточной Европе

Власти Великобритании оценивают возможности по увеличению своего военного присутствия в Восточной Европе и Прибалтике. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что Лондон изучает возможность отправки дополнительных военных в страны Балтии, а также в Польшу. Данный вопрос обсуждался представителями стран, входящих в НАТО. По их мнению, указанные шаги станут сигналом для России, чтобы не допустить эскалации ситуации.

Вместе с тем сообщается, что Лондон уже отправил на Украину 30 военных инструкторов. Всего на украинской территории находятся около сотни военных помощников из Великобритании.