Видео: БМП-2 участвуют в спасении замерзающих людей в Иране

Для спасения людей, застрявших из-за метелей и сильных снегопадов на Асадабадском перевале (провинция Хамадан), иранские вооруженные силы задействовали БМП-2.

Большое количество транспортных средств с пассажирами, попавших в снежную ловушку, пришлось выручать боевой технике российского производства. Известно, что "двойки" отличаются хорошей проходимостью по любой местности и могут уверенно действовать в экстремальных условиях.

Интересно, что у нас и в некоторых странах СНГ в рамках конверсии на платформе отечественных боевых машин пехоты было создано большое количество гражданских образцов, предназначенных для выполнения различных задач, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.

В Иране традиционно высоко ценят нашу легкую бронетехнику. Например, плавающие бронетранспортеры БТР-60 часто используют для проведения спасательных операций во время наводнений.

БМП первого поколения стали закупать еще в 70-е годы, при шахском режиме, когда военное ведомство страны в основном старалось приобретать оружие в Соединенных Штатах или Великобритании.

В настоящее время в войсках продолжает оставаться около двух сотен БМП-1 и еще более 400 БМП-2.

Последние стали модернизировать, например устанавливать на них противотанковые ракетные комплексы Dehlaviyeh с лазерным наведением, являющиеся вариантами ПТРК "Корнет-Э".

К тому же конструкции российских бронемашин послужили основой для выпускающихся промышленностью Исламской республики собственных БМП, получивших название Boragh. На их базе создано целое семейство тезники, в том числе бронетранспортеры, установки противовоздушной обороны с ЗУ-23-2, самоходные 120-мм минометы, истребители танков с ПТУР Toophan и транспортеры для доставки боеприпасов.