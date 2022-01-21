Власти ДНР обвинили Киев в подготовке к войне

Власти Донецкой народной республики (ДНР) полагают, что переброска украинской стороной войск и вооружения на восток страны является свидетельством того, что Киев готовится к нападению. Такое мнение выразил замглавы управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
"Командование народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", - говорится в заявлении, текст которого приводит агентство ТАСС.
Представители ДНР сообщают, что на Донбасс прибывают члены различных националистических группировок Украины. Кроме того, ВС Украины перебросили на восток страны несколько реактивных систем залпового огня.