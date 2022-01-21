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21.01.2022 11:52
Рубрика: В мире

Власти ДНР обвинили Киев в подготовке к войне

Текст: Дмитрий Кулемякин
Власти Донецкой народной республики (ДНР) полагают, что переброска украинской стороной войск и вооружения на восток страны является свидетельством того, что Киев готовится к нападению. Такое мнение выразил замглавы управления народной милиции республики Эдуард Басурин.
Фото: REUTERS/Gleb Garanich Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Песков заявил об опасениях новой войны на Украине

"Командование народной милиции ДНР фиксирует подготовку подразделений вооруженных формирований Украины к развязыванию активных боевых действий в Донбассе", - говорится в заявлении, текст которого приводит агентство ТАСС.

Представители ДНР сообщают, что на Донбасс прибывают члены различных националистических группировок Украины. Кроме того, ВС Украины перебросили на восток страны несколько реактивных систем залпового огня.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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