Власти ДНР обвинили Киев в подготовке к войне

Власти Донецкой народной республики (ДНР) полагают, что переброска украинской стороной войск и вооружения на восток страны является свидетельством того, что Киев готовится к нападению. Такое мнение выразил замглавы управления народной милиции республики Эдуард Басурин.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich