Воссоздан облик известной египетской мумии Шеп-эн-Исиды

Международная команда ученых сумела воссоздать облик Шеп-эн-Исиды - женщины, жившей в Древнем Египте в VII веке до нашей эры. Ее мумия хранится в Швейцарии и является наиболее известной египетской реликвией в этой стране.

О проекте реконструкции рассказало издание Aventuras na Historia. Мумия, известная как Шеп-эн-Исида, является настоящей достопримечательностью. В Швейцарию из Египта она была привезена еще в 1820 году. Эта мумия стала одним из первых подобных артефактов.

Популярность не только в научной среде, но и среди широкой публики она обрела благодаря своему хорошему состоянию сохранности. Кроме того, мумифицированное тело покоилось в целом наборе красочных саркофагов.

В реконструкции внешнего облика этой давно умершей женщины принимали участие ученые из разных стран. А ключевую роль сыграли специалисты Исследовательского центра FAPAB в Аволе, Италия. Предварительно исследователям удалось получить важную информацию об этой женщине. В частности, установлено, что она родилась около 650 года до нашей эры и умерла между 620 и 610 годами до нашей эры.

"Впервые у нас теперь есть представление о том, как на самом деле могла выглядеть Шеп-эн-Исида, - пишут исследователи в своей работе. - Это очень увлекательно. Реконструкция лица была проведена по масштабным фотографиям, сделанным во Франкфурте. Она стала возможна благодаря использованию современных инструментов 3D-реконструкции и данных компьютерной томографии".

Исследование было сосредоточено "исключительно на судебно-медицинской экспертизе внешности и анатомических доказательствах". Специалисты реконструировали только лицо, не добавляя к нему никаких аксессуаров, например, украшений, одежды и париков. Этим новое исследование отличается от аналогичных работ, проведенных ранее.

"Вопрос о внешности египтян является очень сложным, так как история этой цивилизации очень обширна, - говорит участник исследования Сисеро Мораес , 3D-дизайнер. - На протяжении многих веков она находилась под влиянием других народов, поэтому мы имеем дело с несколькими типами египтян. Шеп-эн-Исида - одна из них".

Благодаря надписям на саркофагах также удалось определить происхождение этой женщины. Ученые считают, что родилась она в Фивах и была представителем династии жрецов Амона. Это означает, что эта женщина принадлежала к богатой семье из высшего сословия.

Однако за два столетия исследователи так и не смогли найти ответы на целый ряд интригующих вопросов. Например, до сих пор не установлено, были ли у этой женщины дети. Не удалось установить ни имя, ни профессию предполагаемого мужа Шеп-эн-Исиды.

При этом известно имя ее отца - его звали Па-эс-Тьенфи. Кстати, его мумия хранится в музее в Берлине. Она была вывезена из Египта в 1819 году. Обе мумии были обнаружены в южной части погребального храма богини Хатшепсут, расположенного на западном берегу Нила. Они покоились в семейной гробнице, предположительно построенной Па-эс-Тьенфи.