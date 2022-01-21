ВОЗ сообщила о максимальном росте числа зараженных COVID в мире

За последние сутки по миру зафиксировано более 3.7 миллиона случаев заражения коронавирусом, говорится в бюллетене Всемирной организации здравоохранения, на который ссылается ТАСС. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

По данным ВОЗ, всего с начала пандемии во всех странах мира в сумме фиксировалось 336 790 193 случая заражения. 5 560 718 случаев завершились летальным исходом.

В пятерке стран-"лидеров" по количеству зараженных - США (67 437 353 человека), Индия (38 218 773), Бразилия (23 211 894), Великобритания (15 506 754) и Франция (14 779 277).