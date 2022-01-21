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21.01.2022 06:02
Рубрика: Общество

Врач указал на проблему с щитовидкой, которая уносит жизнь за год

Текст: Оксана Грибанова

Диагностируемые достаточно часто воспалительные процессы в тканях щитовидки - так называемые хронические аутоиммунные тиреоидиты - формально не являются предраковым состоянием. Однако они создают фон, способствующий развитию узловых образований в тканях железы, которые могут запустить злокачественную опухоль.

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Рак щитовидной железы "может убить человека за считаные месяцы", это "зависит от его формы", предупредил в интервью aif.ru профессор, заведующий отделением опухолей головы и шеи многопрофильного онкоцентра Али Мудунов.

Так, есть форма рака щитовидки, которая считается одной из самых агрессивных и практически не поддающихся лечению. Это анапластический рак щитовидной железы, способный унести жизнь человека менее, чем за год.

"В один момент опухоль начинает очень быстро расти и активно метастазировать", - отметил онколог.

Врач также уточнил, что предраками для щитовидной железы еще называют узловой и эндемический зоб, кисты, аденомы. Однако паниковать из-за подобных образований не стоит. Те же кисты вполне могут рассасываться самостоятельно, не оставляя никаких последствий, объяснил профессор.

Он подчеркнул, что людям с заболеваниями щитовидной железы надо раз в полгода сдавать гормоны и делать УЗИ.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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