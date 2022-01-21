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21.01.2022 11:31
Рубрика: Общество

Выплаты на детей: Какая господдержка положена родителям в 2022 году

Текст: Анастасия Селиванова
В наступившем 2022 году семьям с детьми положен ряд льгот, налоговых преференций, выплат и пособий от государства. Путеводитель по мерам поддержки опубликовала Госдума в официальном аккаунте в Instagram.

Одним из самых существенных по сумме поддержки семей является материнский капитал. С 1 февраля этого года он составит 524,5 тысячи рублей, если в семье родился первый ребенок, а если родился второй, то к этой сумме добавят еще 168,6 тысячи рублей. В случае, если до этого момента у семьи не возникало права на маткапитал, то его сумма составит сразу 693,1 тысячи рублей.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Большинство людей используют маткапитал на улучшение жилищных условий. На эту же цель для многодетных семей, в которых родился третий и последующий ребенок после 1 января 2019 года, предусмотрена дополнительная поддержка - до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Также есть ряд выплат, которые назначаются не только семье, но и будущим мамам. Например, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, то будущей маме назначат ежемесячное пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие всем российским семьям, независимо от уровня дохода и числа детей - 20 472 рубля (проиндексированная сумма с 1 февраля этого года). Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит минимум 7 667 рублей, а ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет будет положена семьям, в которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов.

В возрасте детей от трех до семи лет также положена выплата на ежемесячной основе, если среднедушевой доход члена семьи ниже прожиточного минимума. В неполных семьях при том же уровне дохода право на пособие сохраняется на детей от восьми до 17 лет.

Родители несовершеннолетних также имеют право воспользоваться стандартным налоговым вычетом на детей - это означает, что сумма зарплаты, с которой уплачивается НДФЛ, ежемесячно уменьшается у родителей на 1400 рублей за первого и второго ребенка и на три тысячи - за третьего и последующих детей. Вычет прекращается в тот месяц, когда начисленная зарплата превышает 350 тысяч рублей.

В Госдуме уточнили, что все государственные выплаты и компенсации по рождению детей не облагаются налогом. Узнать, какие единовременные и ежемесячные пособия на детей предоставляются в вашем регионе, можно на сайте госуслуг.

Общество Семья и дети Экономика Пенсии и пособия Декретные и пособия на ребенка Материнский капитал РГ-Фото

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