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21.01.2022 12:55
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 49 513 случаев COVID-19 в 85 регионах

Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в России подтверждено 49 513 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего выздоровело 24 719 человек, умерло - 692 человека.

Распределение по субъектам такое
  • Москва - 15 987
  • Санкт-Петербург - 5 922
  • Московская область - 4 424
  • Нижегородская область - 1 116
  • Республика Саха (Якутия) - 859
  • Воронежская область - 785
  • Самарская область - 779
  • Краснодарский край - 776
  • Ставропольский край - 744
  • Свердловская область - 733
  • Ростовская область - 699
  • Ханты-Мансийский АО - 665
  • Пермский край - 599
  • Иркутская область - 492
  • Омская область - 438
  • Красноярский край - 422
  • Ленинградская область - 419
  • Астраханская область - 405
  • Архангельская область - 396
  • Алтайский край - 381
  • Тюменская область - 366
  • Волгоградская область - 365
  • Приморский край - 356
  • Челябинская область - 353
  • Калининградская область - 313
  • Тверская область - 313
  • Саратовская область - 308
  • Республика Башкортостан - 305
  • Кемеровская область - 302
  • Республика Карелия - 299
  • Липецкая область - 296
  • Удмуртская Республика - 296
  • Орловская область - 295
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 295
  • Кировская область - 293
  • Оренбургская область - 290
  • Хабаровский край - 284
  • Владимирская область - 282
  • Тульская область - 260
  • Республика Дагестан - 257
  • Новосибирская область - 251
  • Ярославская область - 244
  • Республика Крым - 238
  • Вологодская область - 232
  • Республика Коми - 231
  • Новгородская область - 215
  • Пензенская область - 205
  • Республика Бурятия - 204
  • Смоленская область - 202
  • Белгородская область - 198
  • Ульяновская область - 191
  • Мурманская область - 190
  • Брянская область - 187
  • Тамбовская область - 183
  • Чеченская Республика - 182
  • Курская область - 181
  • Забайкальский край - 177
  • Сахалинская область - 171
  • Амурская область - 165
  • Рязанская область - 161
  • Республика Хакасия - 158
  • Калужская область - 155
  • Севастополь - 148
  • Псковская область - 146
  • Томская область - 146
  • Ивановская область - 137
  • Чувашская Республика - 130
  • Республика Марий Эл - 128
  • Костромская область - 120
  • Республика Татарстан - 114
  • Республика Мордовия - 106
  • Курганская область - 92
  • Республика Ингушетия - 90
  • Республика Адыгея - 89
  • Карачаево-Черкесская Республика - 83
  • Республика Тыва - 83
  • Кабардино-Балкарская Республика - 82
  • Республика Северная Осетия - Алания - 77
  • Камчатский край - 75
  • Республика Калмыкия - 71
  • Магаданская область - 38
  • Республика Алтай - 28
  • Еврейская автономная область - 23
  • Ненецкий автономный округ - 12
  • Чукотский автономный округ - 5

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.

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