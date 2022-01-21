Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в России подтверждено 49 513 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего выздоровело 24 719 человек, умерло - 692 человека.

Распределение по субъектам такое

Москва - 15 987

Санкт-Петербург - 5 922

Московская область - 4 424

Нижегородская область - 1 116

Республика Саха (Якутия) - 859

Воронежская область - 785

Самарская область - 779

Краснодарский край - 776

Ставропольский край - 744

Свердловская область - 733

Ростовская область - 699

Ханты-Мансийский АО - 665

Пермский край - 599

Иркутская область - 492

Омская область - 438

Красноярский край - 422

Ленинградская область - 419

Астраханская область - 405

Архангельская область - 396

Алтайский край - 381

Тюменская область - 366

Волгоградская область - 365

Приморский край - 356

Челябинская область - 353

Калининградская область - 313

Тверская область - 313

Саратовская область - 308

Республика Башкортостан - 305

Кемеровская область - 302

Республика Карелия - 299

Липецкая область - 296

Удмуртская Республика - 296

Орловская область - 295

Ямало-Ненецкий автономный округ - 295

Кировская область - 293

Оренбургская область - 290

Хабаровский край - 284

Владимирская область - 282

Тульская область - 260

Республика Дагестан - 257

Новосибирская область - 251

Ярославская область - 244

Республика Крым - 238

Вологодская область - 232

Республика Коми - 231

Новгородская область - 215

Пензенская область - 205

Республика Бурятия - 204

Смоленская область - 202

Белгородская область - 198

Ульяновская область - 191

Мурманская область - 190

Брянская область - 187

Тамбовская область - 183

Чеченская Республика - 182

Курская область - 181

Забайкальский край - 177

Сахалинская область - 171

Амурская область - 165

Рязанская область - 161

Республика Хакасия - 158

Калужская область - 155

Севастополь - 148

Псковская область - 146

Томская область - 146

Ивановская область - 137

Чувашская Республика - 130

Республика Марий Эл - 128

Костромская область - 120

Республика Татарстан - 114

Республика Мордовия - 106

Курганская область - 92

Республика Ингушетия - 90

Республика Адыгея - 89

Карачаево-Черкесская Республика - 83

Республика Тыва - 83

Кабардино-Балкарская Республика - 82

Республика Северная Осетия - Алания - 77

Камчатский край - 75

Республика Калмыкия - 71

Магаданская область - 38

Республика Алтай - 28

Еврейская автономная область - 23

Ненецкий автономный округ - 12

Чукотский автономный округ - 5

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.