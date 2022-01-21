Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
За сутки в России подтверждено 49 513 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего выздоровело 24 719 человек, умерло - 692 человека.
Распределение по субъектам такое
- Москва - 15 987
- Санкт-Петербург - 5 922
- Московская область - 4 424
- Нижегородская область - 1 116
- Республика Саха (Якутия) - 859
- Воронежская область - 785
- Самарская область - 779
- Краснодарский край - 776
- Ставропольский край - 744
- Свердловская область - 733
- Ростовская область - 699
- Ханты-Мансийский АО - 665
- Пермский край - 599
- Иркутская область - 492
- Омская область - 438
- Красноярский край - 422
- Ленинградская область - 419
- Астраханская область - 405
- Архангельская область - 396
- Алтайский край - 381
- Тюменская область - 366
- Волгоградская область - 365
- Приморский край - 356
- Челябинская область - 353
- Калининградская область - 313
- Тверская область - 313
- Саратовская область - 308
- Республика Башкортостан - 305
- Кемеровская область - 302
- Республика Карелия - 299
- Липецкая область - 296
- Удмуртская Республика - 296
- Орловская область - 295
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 295
- Кировская область - 293
- Оренбургская область - 290
- Хабаровский край - 284
- Владимирская область - 282
- Тульская область - 260
- Республика Дагестан - 257
- Новосибирская область - 251
- Ярославская область - 244
- Республика Крым - 238
- Вологодская область - 232
- Республика Коми - 231
- Новгородская область - 215
- Пензенская область - 205
- Республика Бурятия - 204
- Смоленская область - 202
- Белгородская область - 198
- Ульяновская область - 191
- Мурманская область - 190
- Брянская область - 187
- Тамбовская область - 183
- Чеченская Республика - 182
- Курская область - 181
- Забайкальский край - 177
- Сахалинская область - 171
- Амурская область - 165
- Рязанская область - 161
- Республика Хакасия - 158
- Калужская область - 155
- Севастополь - 148
- Псковская область - 146
- Томская область - 146
- Ивановская область - 137
- Чувашская Республика - 130
- Республика Марий Эл - 128
- Костромская область - 120
- Республика Татарстан - 114
- Республика Мордовия - 106
- Курганская область - 92
- Республика Ингушетия - 90
- Республика Адыгея - 89
- Карачаево-Черкесская Республика - 83
- Республика Тыва - 83
- Кабардино-Балкарская Республика - 82
- Республика Северная Осетия - Алания - 77
- Камчатский край - 75
- Республика Калмыкия - 71
- Магаданская область - 38
- Республика Алтай - 28
- Еврейская автономная область - 23
- Ненецкий автономный округ - 12
- Чукотский автономный округ - 5
Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 987 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 752 летальных исхода, выздоровели 9 975 052 человека.