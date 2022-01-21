Заболеваемость COVID-19 в России достигнет пика в середине февраля

Пик заболеваемости COVID-19 в Москве ожидается в конце января - начале февраля, а в российских регионах - в середине февраля. "Средний инкубационный период у "омикрона" - два-три дня, максимально семь дней, считайте, четыре инкубационных периода, и на четвертом будет максимум заболеваемости", - озвучил свой прогноз инфекционист Евгений Тимаков (цитата по ТАСС).

Общий пик по России будет немного растянутый, потому что каждый регион входит в этот процесс отдельно, добавил эксперт. Он также отметил, что инфицированных "омикроном" в стране больше, чем фиксируют.

У тех, кто сделал прививку, болезнь протекает в легкой форме: насморк, боли в горле, небольшое недомогание. За медицинской помощью мало кто обращается, предпочитая лечиться дома. Тесты, соответственно, тоже не делают. "Поэтому мы не видим истинной картины", - объяснил инфекционист.

Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко также считает, что "омикрон" уже давно в России. "Цифры явно не отражают ситуацию. При этом мы видим, что напряжение на стационары не растет, потому что течение болезни такое, которое позволяет лечить пациента амбулаторно. Это хорошо и для пациента, и для государства", - подчеркнул эксперт.